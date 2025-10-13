Castagne, salamelle e panorami: il Poggio di Luvinate saluta l’autunno

Il profumo delle caldarroste ha accolto domenica 12 ottobre centinaia di persone al Poggio di Luvinate, dove l’Associazione Amici del Campo dei Fiori ODV ha organizzato la tradizionale castagnata autunnale. Una giornata di festa che ha richiamato soci, simpatizzanti e famiglie nel cuore del Parco del Campo dei Fiori, tra i colori caldi della stagione e la voglia di stare insieme.

L’appuntamento, ormai immancabile nel calendario autunnale del territorio, è iniziato a mezzogiorno sul prato panoramico della località Zambella. Raggiungere il luogo della festa ha fatto parte dell’esperienza: dopo aver lasciato l’auto lungo Via al Poggio, una breve passeggiata sul sentiero 310 del parco ha accompagnato i partecipanti fino al prato, regalando scorci suggestivi tra i boschi.

Ad attendere gli ospiti, il calore dei bracieri dove le castagne sfrigolavano accanto alle salamelle sulla griglia. Non sono mancate le torte casalinghe preparate dai volontari dell’associazione, che hanno trasformato il pranzo all’aperto in un momento conviviale e genuino, secondo lo spirito che da anni caratterizza queste iniziative.

L’evento ha potuto contare sul patrocinio del Comune di Luvinate e sul sostegno di diversi partner locali, tra cui la Fondazione Comunitaria del Varesotto e alcune aziende del territorio.