Clara canta la magia delle Winx, da oggi la sua voce accompagna i più piccoli
La cantante lombarda firma la sigla Under the Sign of Winx da oggi, giovedì 2 ottobre, su Netflix e già in programmazione su Rai 2 (dal lunedì al venerdì alle 07.20) nella rinnovata fascia mattutina dedicata ai più piccoli
Clara Soccini, per tutti semplicemente Clara, entra ufficialmente nel mondo fatato delle Winx; è sua la voce della nuova sigla cantata sia in italiano che in inglese, pronta ad accompagnare la serie Winx Club: The Magic Is Back.
Non è la prima volta che Clara incanta il pubblico: classe 1999, cresciuta a Travedona-Monate, ha già conquistato il palco di Sanremo Giovani e il Festival di Sanremo. Questa volta, però, il palco è diverso: è quello dei ricordi di un’intera generazione. Lei stessa ha raccontato di essere stata, da bambina, una spettatrice fedele delle avventure delle fate di Alfea.
Quando ascoltarla
La novità più curiosa? In Italia, la sigla risuonerà ogni mattina nella fascia delle 7.20 su Rai 2, all’interno di Rai Kids, trasformando l’inizio della giornata in un piccolo appuntamento con la fantasia. È un posizionamento audace; svegliarsi con la voce di Clara che accompagna le fatine, potrebbe diventare un rito.
Parallelamente al debutto c’è anche il videoclip ufficiale, diretto da Carlos Diaz, che mescola visual moderni e citazioni agli elementi classici della saga animata, accompagnando la voce di Clara con immagini evocative.
Il risultato è un mosaico di colori, coreografie e simboli che strizzano l’occhio tanto ai fan storici quanto alla nuova generazione. In poche parole le Winx sono tornate, e questa volta, il loro potere è la voce di Clara.
