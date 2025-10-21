Come si diventa miglior birrificio artigianale d’Italia? Lo racconta in diretta Alberto Cataldo di 50&50
L'ospite delle 18 a Chi l'avrebbe mai detto è Alberto Cataldo che, insieme al socio Elia Pina, ha vinto il primo premio al concorso di Unionbirai
Il martedì di Radio Materia è dedicato alla birra artigianale. L’appuntamento delle 18 con Chi l’avrebbe mai detto è dedicato al birrificio 50&50 con un ospite speciale: Alberto Cataldo, uno dei due soci (l’altro è Elia Pina) di “50&50”, il birrificio varesino – che ha sede nel quartiere di Valle Olona – capace negli ultimi anni di vincere numerosi premi nei principali concorsi internazionali.
Nello scorso febbraio inoltre, “50&50” ha vinto il titolo di “Birrificio dell’Anno” al termine del massimo concorso nazionale di Rimini organizzato da Unionbirrai. Alberto racconterà la decennale storia dell’azienda di Varese e parlerà del panorama attuale della birra artigianale intervistato da Damiano Franzetti, giornalista di VareseNews e curatore del blog specializzato “Malto Gradimento”.
