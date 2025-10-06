Varese News

Varese Laghi

“Come stelle nella notte della storia”: a Olgiate Olona una mostra sui beati Gnocchi e Olivelli

Il Gruppo Alpini inaugura l’11 ottobre un percorso dedicato a due figure esemplari del Novecento, simboli di altruismo, coraggio e amore per i più deboli

generica

Olgiate Olona si prepara ad ospitare “Come Stelle nella Notte della Storia”, una mostra che racconta la vita dei beati don Carlo Gnocchi e Teresio Olivelli, due uomini che hanno dedicato la loro esistenza al servizio degli altri, specialmente dei più deboli e perseguitati. L’inaugurazione è prevista per sabato 11 ottobre 2025 alle 16.00 nella Chiesa Santi Innocenti in via Luigia Greppi 4 (all’interno del cortile del Comune).

La rassegna, a cura del Gruppo Alpini di Olgiate Olona, intende far conoscere ai cittadini, alle scuole e agli Alpini stessi le storie di due figure che, durante il dramma della Seconda Guerra Mondiale, portarono speranza in luoghi segnati dall’odio e dalla violenza, contrapponendo all’orrore la forza dell’amore e della solidarietà.

“Don Carlo Gnocchi e Teresio Olivelli non sono solo esempi per la nostra comunità alpina, ma rappresentano un patrimonio per l’umanità intera – spiegano gli organizzatori -. Raccontare la loro vita significa offrire una luce di speranza alle nuove generazioni, un invito a costruire un mondo migliore e più giusto”.

La mostra, realizzata in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, vuole anche essere un momento di riflessione sul presente: “guardando oltre i confini nazionali, crediamo che sia anche un argomento molto attuale considerato che dagli errori del passato l’uomo non ha ancora imparato nulla: il Mondo continua a sanguinare”.

Per chi fosse interessato, la rassegna prevede la possibilità di prestito della mostra inedita dedicata a Teresio Olivelli, previa richiesta via email all’indirizzo olgiateolona.varese@ana.it

La mostra resterà aperta aperta al pubblico fino al 19 ottobre. Sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Maggiori info: locandina

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.