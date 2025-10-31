Cori e armonie a Materia nel nuovo appuntamento del DoveSiCanta
Venerdì 7 novembre alle 21 si canta ancora insieme, senza palco e senza pubblico. Prima un dialogo con Fausto Caravati e Federica Rina, poi spazio alle voci
Dopo la serata di ottobre dedicata alle note di “Imagine” di John Lennon, torna a Materia DoveSiCanta, l’appuntamento che ogni primo venerdì del mese invita tutti — anche chi non ha esperienza — a unirsi in “un canto corale senza palco e senza pubblico”.
Venerdì 7 novembre alle 20:30, prima di cominciare a cantare alle 21, ci sarà un breve talk dedicato ai cori con Fausto Caravati, presidente di Sole Voci, e la vocal coach Federica Rina. Un momento di confronto per raccontare la forza del canto come strumento di relazione e di comunità, anche in vista e concomitanza del festival del giornalismo Glocal, organizzato da VareseNews.
Poi, come sempre, sarà la musica a guidare l’incontro: si impara una canzone, la si prova e la si canta insieme, semplicemente, condividendo la gioia di far parte di un’unica voce.
L’ingresso è gratuito ma riservato ai soci di Anche io APS. ISCRIZIONI A QUESTO LINK.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.