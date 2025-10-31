Varese News

Cori e armonie a Materia nel nuovo appuntamento del DoveSiCanta

Venerdì 7 novembre alle 21 si canta ancora insieme, senza palco e senza pubblico. Prima un dialogo con Fausto Caravati e Federica Rina, poi spazio alle voci

dovesicanta materia

Dopo la serata di ottobre dedicata alle note di “Imagine” di John Lennon, torna a Materia DoveSiCanta, l’appuntamento che ogni primo venerdì del mese invita tutti — anche chi non ha esperienza — a unirsi in “un canto corale senza palco e senza pubblico”.

Venerdì 7 novembre alle 20:30, prima di cominciare a cantare alle 21, ci sarà un breve talk dedicato ai cori con Fausto Caravati, presidente di Sole Voci, e la vocal coach Federica Rina. Un momento di confronto per raccontare la forza del canto come strumento di relazione e di comunità, anche in vista e concomitanza del festival del giornalismo Glocal, organizzato da VareseNews.

Poi, come sempre, sarà la musica a guidare l’incontro: si impara una canzone, la si prova e la si canta insieme, semplicemente, condividendo la gioia di far parte di un’unica voce.

L’ingresso è gratuito ma riservato ai soci di Anche io APS. ISCRIZIONI A QUESTO LINK.

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
