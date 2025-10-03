Dopo la notte di piazze piene sfila a Varese il corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale

Il corteo di Varese in sostegno alla popolazione palestinese di Gaza, indetto nell’ambito dello sciopero generale proclamato oggi dai sindacati con la Cgil in prima linea, è partito da piazza Montegrappa alle 10 e sta sfilando verso la Prefettura con la partecipazione di migliaia di persone.

Galleria fotografica Il corteo per Gaza a Varese nel giorno dello sciopero generale 4 di 26

Dopo l’incontro con il Prefetto è previsto un punto stampa della segretaria generale Cgil Varese, Stefania Filetti, sulle ragioni della mobilitazione e sul blocco della Global Sumud Flotilla, al centro delle proteste in tutta Italia.

Il corteo a Varese

La piazza si è riempita fin dal mattino con lavoratrici, lavoratori, studenti e cittadinanza, tra bandiere della Palestina e messaggi di solidarietà alla Flotilla fermata in mare. Dal concentramento in piazza Montegrappa il corteo ha preso il via lungo le strade del centro con destinazione Prefettura.

La Cgil ha definito quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla un fatto di “gravità estrema”, denunciando il rischio per l’incolumità di equipaggi e volontari e la violazione dei principi democratici e del diritto internazionale, elementi che sostanziano la chiamata allo sciopero generale e alle manifestazioni odierne. Secondo la proclamazione nazionale, oltre cento cortei sono in programma nel Paese, con l’obiettivo di difendere l’azione umanitaria verso Gaza e chiedere protezione per le missioni civili in mare.

Il contesto della vigilia

La manifestazione di questa mattina arriva all’indomani di una forte mobilitazione in provincia di Varese, dove un presidio molto partecipato in piazza Montegrappa si è trasformato in corteo fino a piazza Biroldi, anticipando i presidi e i cortei dello sciopero generale. Nella serata si sono registrate iniziative anche a Saronno e Busto Arsizio, con l’occupazione dei binari per alcuni minuti e presìdi come “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza” che ha portato moltissimi attivisti ad accendere un cero al di fuori degli ospedale, oltre alla notizia del ritiro della squadra Israel‑Premier Tech dalla Tre Valli Varesine in un clima di tensione.

A Busto Arsizio si è svolto un presidio di luci molto partecipato all’ingresso dell’ospedale, parte della rete “100 ospedali per Gaza”, mentre a Varese l’iniziativa all’Ospedale Del Ponte ha visto la presenza di autorità locali e centinaia di persone.

Il quadro nazionale

La giornata di oggi è segnata da cortei e presidi in decine di città, con impatti anche sulla mobilità e servizi essenziali gestiti secondo le garanzie previste, nel contesto del braccio di ferro tra sindacati e Autorità di garanzia sul preavviso dello sciopero. In Lombardia, oltre a Varese, si registrano grandi partecipazioni, come il corteo a Milano con decine di migliaia di persone nel tardo pomeriggio della vigilia.

Le voci dalla piazza

La segretaria Cgil Stefania Filetti ha definito la protesta come un “punto grande di mobilitazione unitaria” e uno sciopero generale. La CGIL chiede lo stop al genocidio del popolo palestinese e sollecita il governo italiano a fare “un passo in più, il riconoscimento dello stato di Palestina”, come possibilità di “convivenza di due popoli, due stati”. Riconoscendo inequivocabilmente che Hamas “deve essere arginata e fermata”, ma ha messo in luce la condizione della popolazione civile che sta pagando “in maniera sovrumana”, mancando di cibo, acqua e farmaci. Ha concluso definendo questa situazione come una condizione che “umanamente è inaccettabile”.

Il Consigliere regionale Pd Samuele Astuti ha ricordato le precedenti mobilitazioni in piazza, definite “ordinata e pacifica”, ed ha espresso pieno sostegno alla flottillia. Astuti ha sottolineato che la Flottilla “ha fatto cose che avrebbe dovuto fare il nostro governo e non ha fatto”. Astuti ha inoltre aggiunto una motivazione personale alla sua presenza, legata alla solidarietà verso il suo collega, Paolo Romano, consigliere regionale come lui, che in questo momento si trova “agli arresti in un carcere israeliano”. Astuti ha ringraziato Romano per il suo coraggio

Tra le giovani voci della piazza anche Luigi Grignani delle Rete Studenti medi che ha spiegato che la discesa in piazza è stata la realizzazione della promessa di mobilitazione nel caso in cui la Global Smooth Flottiglia fosse stata coinvolta. La Rete degli Studenti Medi chiede che il governo italiano tuteli i propri cittadini a bordo, affinché “non vengano abbandonati”.