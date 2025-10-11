Fare impresa a Varese: oltre 100 partecipanti al Focus Day promosso dalla Camera di Commercio

Una giornata intensa, ricca di incontri, esperienze e orientamento pratico per chi sogna di aprire un’attività. Il Focus Day Nuove Imprese 2025, ospitato alle Ville Ponti di Varese, ha confermato l’energia imprenditoriale della provincia, attirando oltre un centinaio di persone. L’evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Varese attraverso il servizio “Punto Nuova Impresa”, in collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, associazioni di categoria, ordini professionali e realtà del territorio.

Giovani, donne e idee: l’impresa riparte dal territorio

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con esperti, consulenti e imprenditori grazie a corner tematici e sportelli di orientamento. I temi più trattati sono stati l’home food, l’accoglienza extra-alberghiera e la digitalizzazione delle imprese. Non sono mancati i racconti di chi ce l’ha fatta: nell’area “Start Up Stories” alcune imprese nate da poco nel varesotto hanno condiviso il proprio percorso, offrendo ispirazione e consigli concreti a chi si trova alle prime fasi.

«Questo Focus Day conferma l’interesse e la vitalità imprenditoriale della nostra provincia – ha commentato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio –. In particolare, colpisce la partecipazione di tanti giovani e donne, segno che il bisogno di strumenti e orientamento per fare impresa è forte e concreto».

Più imprese femminili, crescono i numeri

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato dedicato all’imprenditoria femminile. A nome del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, è stato presentato un dato definito molto incoraggiante: nel primo semestre del 2025 sono state 235 le nuove imprese femminili registrate, pari al 27% del totale. Un incremento rilevante rispetto alla media del 21% degli anni precedenti, che segnala una crescita costante e significativa della partecipazione delle donne al mondo dell’impresa.

Bando “Vita-Lavoro”: sostegno concreto alle imprenditrici

Durante l’incontro è stato rilanciato il bando “Conciliazione Vita-Lavoro”, promosso dalla Camera di Commercio per sostenere le imprenditrici del territorio. Il contributo economico è rivolto sia alle imprenditrici individuali che alle società, e può coprire spese legate alla gestione familiare, alla riorganizzazione aziendale o all’introduzione dello smart working, specialmente nei casi di maternità. Il bando è ancora aperto e ci sono fondi disponibili. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della Camera di Commercio.

“Vieni a vivere a Varese”: attrarre talenti e manodopera

Altro tema al centro dell’evento è stato il bando “Vieni a vivere a Varese”, nato con l’obiettivo di favorire il trasferimento di giovani lavoratori nel territorio provinciale. L’iniziativa, lanciata da alcune settimane, prevede un contributo di 2000 euro annui per tre anni (fino a 6000 euro totali) per chi decide di spostare la propria residenza in provincia e ha un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, con un’impresa locale.

«L’obiettivo – ha spiegato Vitiello – è aiutare le aziende del territorio a trovare manodopera qualificata e al tempo stesso promuovere la residenzialità. Ci sono molti giovani che si stanno guardando intorno per capire dove costruire il proprio futuro, e Varese può rappresentare un buon punto di partenza».

Prossime tappe

Il Focus Day Nuove Imprese è un appuntamento ricorrente e itinerante: dopo la tappa varesina, l’iniziativa continuerà nei prossimi mesi in altre aree della provincia, sia a nord che a sud, per offrire opportunità concrete a chi desidera trasformare un’idea in un’impresa strutturata. Il presidente Vitiello ha sottolineato l’importanza di fare rete: «Ringrazio tutte le associazioni, gli ordini e i colleghi della Camera per il valore aggiunto che portano in queste occasioni. Quando c’è unità di intenti, si pianta un piccolo seme che poi potrà garantire un grande raccolto».