Fiaccolata per Gaza organizzata dall’Anpi di Laveno

Dopo la “battuta di pentole” che il 24 agosto ha portato circa duecento persone a ritrovarsi a Laveno, la Sezione Anpi di Laveno Mombello ha organizzato per sabato 11 ottobre un nuovo appuntamento dedicato a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza.

(foto d’archivio)

L’evento, una “Fiaccolata per Gaza”, si terrà alle 18 nella caratteristica piazzetta a bordo lago, in centro paese. Candele accese saranno offerte ai presenti per un momento di raccoglimento e partecipazione, accompagnato dagli interventi di rappresentanti di Amnesty International, Emergency e Comitato Varesino per la Palestina, realtà impegnate nella difesa dei diritti umani, nella solidarietà e nella promozione della pace.

“Non sarebbe compito di noi Cittadini salpare mettendo la nostra incolumità a rischio per portare aiuti umanitari o garantire il rispetto di Trattati internazionali, della Costituzione, delle risoluzioni dell’ONU, ma abbiamo il dovere morale di dissociarci dalla connivenza con quel mostro che, per oltre 700 giorni, ogni giorno, ha divorato 100 donne, bambini e civili nel peggiore dei modi”, spiega Diego Carmenati, coordinatore dell’iniziativa. “Un giorno potremo raccontare, con orgoglio, di aver preso parte anche a questo momento di mobilitazione”, aggiunge.

“Riteniamo fondamentale l’impegno civile e la partecipazione alle numerose iniziative democratiche che si sono svolte negli ultimi mesi in ogni parte d’Italia. Movimenti sociali che hanno (ri)trovato nelle piazze i valori della dignità, della solidarietà e dell’umanità. È la scelta consapevole di difendere i valori della nostra Costituzione e di promuovere la pace tra i popoli”, sottolinea Valentina Calafiore, del Direttivo della Sezione Anpi di Laveno Mombello.