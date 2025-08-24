Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza

“Facciamo rumore!”. Con questo slogan l’ANPI di Laveno Mombello, insieme al Comune, chiama a raccolta i cittadini per un momento di solidarietà dedicato alle vittime di Gaza e al popolo palestinese. L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto, dalle ore 20 e 30 alle 21 in piazza Caduti del Lavoro. L’iniziativa invita la comunità a “rompere il silenzio” e a farsi sentire, portando con sé fischietti, pentole, tamburi o qualsiasi strumento utile a creare rumore. (nella foto un bambino seduto sulle macerie della sua casa bombardata)

Un gesto simbolico per dare voce a chi non può più averla e per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dal conflitto.

La manifestazione di Laveno Mombello si aggiunge a quella di Varese organizzata dal Comitato di Varese per la Palestina che si terrà in piazza Monte Grappa a partire dalle ore 21.