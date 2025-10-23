Solaro
Fiera d’Autunno a Solaro, una domenica con castagne, vin brulè e bancarelle
L’appuntamento è per domenica 26 ottobre dalle 10 alle 19 lungo via Mazzini
Domenica 26 ottobre Solaro si vestirà dei colori dell’autunno per accogliere la seconda edizione della Fiera d’autunno, un appuntamento organizzato dalla Pro loco di Solaro con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Air Eventi & Comunicazione.
L’evento si svolgerà lungo via Mazzini dalle 10 alle 19 e proporrà una giornata ricca di sapori, profumi e iniziative per tutte le età.
Protagoniste della giornata saranno naturalmente le castagne, arrostite sul momento, da gustare insieme a un bicchiere fumante di vin brulè. Non mancheranno altri stand gastronomici con proposte per tutti i gusti, pensate per accompagnare la passeggiata tra i banchi del mercatino.
Oltre alla parte enogastronomica, la Fiera d’Autunno ospiterà infatti anche bancarelle dove curiosare tra oggetti vintage, creazioni fatte a mano, idee regalo e decorazioni stagionali.