Fuga di gas in via Sant’Imerio: al lavoro tecnici e Vigili del fuoco di Varese

Tecnici e Vigili del fuoco al lavoro nella serata di mercoledì 8 ottobre in via Sant’Imerio a Varese, dove i residenti hanno allertato i soccorsi per un forte odore di gas nella zona vicino alla farmacia.

Il sopralluogo dei Vigili del fuoco ha portato all’individuazione di un punto, nella sede stradale, da cui proveniva effettivamente un flusso di gas, probabilmente a causa di una rottura ad uno dei tubi della rete. La zona interessata è stata subito messa in sicurezza e sono stati allertati i tecnici dell’azienda del gas che sono intervenuti riparare il guasto.