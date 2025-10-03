Gavirate porta i bambini alla Tre Valli Varesine

L’amministrazione comunale di Gavirate ha invitato i bambini delle Scuole Materne di Gavirate, Voltorre e Oltrona al Lago e della Scuola Primaria di Gavirate a salutare il passaggio dei corridori della Tre Valli Varesine sul “muro delle Cinque Piante” a Oltrona al Lago. L’iniziativa è stata annunciata oggi dal sindaco Massimo Parola durante l’evento Aspettando la Tre Valli Varesine che si è tenuto nell’ambito del tradizionale mercato di Gavirate.

Quante volte nelle interviste si sente affermare: «Ho iniziato a seguire il ciclismo perché da bambino ho visto il passaggio di una gara con tanti campioni». Il campione questa volta potrebbe essere lo sloveno Tadej Pogacar in maglia iridata che sulla ripida salita oltronese sarà salutato dai bambini muniti di bandierine a tema ciclistico.

Presente a Gavirate anche il presidente della Società ciclistica Alfredo Binda Renzo Oldani: «Devo ringraziare la città di Gavirate e suoi amministratori per l’accoglienza che ha riservato alla Tre Valli Varesine. Non tute le località hanno questo entusiasmo e sicuramente questo vostro atteggiamento va portato come esempio. Le vetrine a tema, le due iniziative in centro città, il coinvolgimento dei bambini, la particolare scenografia che ci sarà sul muro delle cinque piante e il traguardo volante voluto da ZR Solar contribuiscono a fare grande la Tre Valli Varesine e interpretano in maniera corretta lo spirito che la Società Ciclistica Alfredo Binda vuole trasmettere».

Alcune aziende del territorio, come Nicolini Editore e Pasticceria Veniani, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa portata avanti dalla locale associazione ciclistica Ciclovarese e dal Panathlon International Club Varese presieduto dal gaviratese Felice Paronelli.

«Abbiamo dato un taglio divulgativo e di sensibilizzazione ai bambini – ha affermato Massimo Parola – per noi è importante lo sport a Gavirate e questo è uno dei momenti culminanti dell’attività sportiva nella nostra città. La popolazione ha risposto molto. Siamo consapevoli che ci saranno dei disagi per la viabilità, ma abbiamo riscontrato che in molti hanno capito l’importanza di questo evento per il nostro territorio».

L’appuntamento è per il pomeriggio di martedì 7 ottobre per il doppio passaggio dell’edizione 104 della Tre Valli Varesine sul muro delle cinque piante.

Nella foto da sinistra: Roberto Zocchi (vice sindaco Gavirate), Massimo Parola (sindaco di Gavirate) e Renzo Oldani (presidente S.C.Binda) con il trofeo che verrà assegnato al vincitore della Tre Valli Varesine. Gavirate, 3 ottobre 2025