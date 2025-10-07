Grandi e piccole storie si incrociano a Radio Materia, dall’inferno di Gaza alla pace della Valcuvia

Mercoledì su Radio Materia si parlerà di mobilitazione delle coscienze per la pace e di storia, tradizioni e dialetti locali. Alle 16,30 avremo in studio per Soci All Time i ragazzi di Wake Up Varese, un nuovo movimento dal basso per risvegliare coscienze, costruire comunità e agire insieme. Alle 18, invece, racconteremo la storia di Graziano Tenconi, un appassionato della Valcuvia e delle sue storie.

L’attualità entra prepotentemente nel nostro piccolo studio con i promotori di Wake Up Varese, una delle realtà formate da tanti giovani che si sta mobilitando per la Palestina e per fermare il massacro in atto a Gaza. In studio avremo alcuni dei protagonisti delle mobilitazioni a favore della Global Sumud Flotilla e delle manifestazioni che si sono svolte anche a Varese a favore dello stop ai bombardamenti da parte dell’esercito israeliano a Gaza.

L’ospite del giorno è Graziano Tenconi che ci racconterà piccoli e grandi fatti della cronaca quotidiana dei paesi che ha nel cuore – Cuvio primo fra tutti, Cuveglio e Duno. Graziano vive questi paesi in prima persona attraverso la Banda e la Proloco di Cuvio. Insieme all’amico Giorgio Roncari realizza ogni anno il “Taccuin de Cüvi”, almanacco di storia locale.

