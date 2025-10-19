Greco soddisfatto dopo la prima vittoria: “Vittoria sporca ma meritata, orgoglioso dei miei ragazzi”
Il tecnico elogia lo spirito del gruppo dopo un periodo difficile. Dimarco: “Tre punti frutto del lavoro e della voglia di lottare insieme”.
VIRTUS VERONA – PRO PATRIA 0-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI
Leandro Greco: “Sono contento innanzitutto per i ragazzi, perché li ho visti lavorare dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, tenendo conto anche del momento che stiamo attraversando tra infortuni, vicissitudini e risultati che non arrivavano. Tante volte non meritavamo le sconfitte, ma oggi abbiamo fatto una partita giusta: si poteva anche pareggiare, viste le occasioni create da loro, ma anche noi avremmo potuto raddoppiare in diverse situazioni. Questa è una delle prime volte che vinco in maniera un po’ ‘sporca’. Sono contento anche per il direttore, che mi è stato molto vicino, e per la proprietà, che non mi ha fatto sentire il peso del momento complicato. Mi ritengo un allenatore giovane e fortunato.”
Greco 2: “Vedo dei ragazzi che hanno spirito e voglia di lottare per questa maglia. Lo hanno dimostrato contro l’Inter U23, quando eravamo sotto 2-0 e giocavamo con i ragazzi della Primavera, Auci e Aliata, perché avevamo fuori Masi, Schiavone e Udoh; oppure quando, in nove contro il Novara, abbiamo difeso con grande cattiveria. Certo, abbiamo commesso errori e disputato qualche partita sottotono, però resto convinto della squadra e del percorso che stiamo costruendo.”
Christian Dimarco: “Siamo partiti forte e abbiamo vinto molti duelli, sia sulle palle alte che nei contrasti. Ci siamo guadagnati questi tre punti per il percorso che stiamo facendo e, soprattutto, per quanto abbiamo sofferto. Oggi ci è girata anche un po’ a favore, ma credo che la fortuna non esista: è tutto frutto del duro lavoro che stiamo portando avanti in questi mesi. Sono tre punti che ci danno fiducia, un mattoncino che serviva.”
Dimarco 2: “Siamo un gruppo nuovo: alcuni di noi si conoscevano da altre esperienze, ma la vittoria di oggi ripaga lo spirito di squadra, la voglia di soffrire e di lottare l’uno per l’altro. Lo abbiamo già dimostrato in passato e sono sicuro che lo dimostreremo ancora: il gruppo è un fattore importante che ci sta dando tanto.”
