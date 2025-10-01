Varese News

Guasto alla linea nella stazione di Varese: segnalati ritardi fino a 50 minuti

Trenord segnala disagi per i viaggiatori delle linee che collegano Mendrisio, Malpensa, Treviglio e Milano

Lavori al binario 1 della stazione FS di Varese

Un guasto alla linea ferroviaria alla stazione di Varese sta provocando ritardi fin a 50 minuti sulle alcune tratte ferroviarie. La segnalazione di Trenord è delle 15 di oggi, mercoledì 1 ottobre

Le linee interessate sono la Malpensa – Varese – Mendrisio  Como, la Varese – Treviglio,  e la Porto Ceresio Gallarate Milano.

I tecnici di RFI sono impegnati in un intervento per ripristinare la linea.

Pubblicato il 01 Ottobre 2025
