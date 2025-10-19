I voti del Varese: Bugli para il rigore, per Bruzzone giornata no

VARESE – NOVAROMENTIN 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 7: Para un rigore molto importante, anche per il momento della partita. Poi dà sicurezza con uscite precise. Peccato per i rinvii non sempre precisi

MARANGON 7: È vero, non spinge sempre con continuità, ma in difesa è un fattore determinante. Nella ripresa intercetta numerosi palloni ed evita che arrivino pericoli

COSTANTE 6,5: Prestazione solida e rocciosa per il centrale. Prova di maturità superata, in particolare dopo l’espulsione di Bruzone

BRUZZONE 5: Giornata sfortunata. Prima l’ammonizione – severa – poi la sfortuna di vedersi sbattere il pallone sulla mano in occasione del rigore e infine l’espulsione un po’ ingenua a inizio ripresa

BERBENNI 6: Qualche imprecisione, ma quando alla fine c’è da mettere in campo energie extra non si tira indietro ed è protagonista di un paio di corse generose

QEROS 6,5: Esordio dal primo minuto per lui, con un ruolo ritagliato apposta per lui. Trova buone giocate e mette anche palloni interessanti per i compagni. Una delle note positive di giornata, anche sapendo che ci sono ulteriori margini di miglioramento

Donarini 6: Dentro nel finale, non sempre prende le decisioni migliori ma non si tira indietro

DE PONTI 7: Bene da mediano, benissimo da difensore centrale. Attento, preciso e sempre sul pezzo.

PALESI 7: Settimana scorsa, a Genova, lo abbiamo bacchettato per una prestazione negativa. Oggi invece lo premiamo per le tante cose buone messe in mostra, compreso il carattere. Nella ripresa prende in mano la squadra e l’aiuta a uscire dalle situazioni difficili

GUERINI 6,5: Un gol da tre punti e tante altre giocate di valore. Quarto gol stagionale, tanto bello quanto importante

Tentoni 6: Dentro per dare ordine e filtro alla squadra

ROMERO 6,5: Si vede poco sotto porta ma il suo gioco a servizio dei compagni è impeccabile. Finché ne ha resta in campo e gestisce ogni pallone al meglio

Barzotti 6,5: Gioca pochi minuti nel finale ma riesce comunque a rendersi utile, sia in fase difensiva, sia in attacco

COGLIATI 6,5: Prestazione di spessore per l’esterno mancino che non trova il gol ma si sbatte e conferma tutta la sua importanza nell’equilibrio della squadra

Malinverno 6: Sbaglia qualche passaggio ma ogni volta rimedia con corsa e grinta

