I voti del Varese: Bugli para il rigore, per Bruzzone giornata no
De Ponti si adatta benissimo da centrale di difesa, Romero gestisce al meglio ogni pallone, Palesi risponde sul campo alla brutta prestazione di una settimana fa
VARESE – NOVAROMENTIN 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 7: Para un rigore molto importante, anche per il momento della partita. Poi dà sicurezza con uscite precise. Peccato per i rinvii non sempre precisi
MARANGON 7: È vero, non spinge sempre con continuità, ma in difesa è un fattore determinante. Nella ripresa intercetta numerosi palloni ed evita che arrivino pericoli
COSTANTE 6,5: Prestazione solida e rocciosa per il centrale. Prova di maturità superata, in particolare dopo l’espulsione di Bruzone
BRUZZONE 5: Giornata sfortunata. Prima l’ammonizione – severa – poi la sfortuna di vedersi sbattere il pallone sulla mano in occasione del rigore e infine l’espulsione un po’ ingenua a inizio ripresa
BERBENNI 6: Qualche imprecisione, ma quando alla fine c’è da mettere in campo energie extra non si tira indietro ed è protagonista di un paio di corse generose
QEROS 6,5: Esordio dal primo minuto per lui, con un ruolo ritagliato apposta per lui. Trova buone giocate e mette anche palloni interessanti per i compagni. Una delle note positive di giornata, anche sapendo che ci sono ulteriori margini di miglioramento
Donarini 6: Dentro nel finale, non sempre prende le decisioni migliori ma non si tira indietro
DE PONTI 7: Bene da mediano, benissimo da difensore centrale. Attento, preciso e sempre sul pezzo.
PALESI 7: Settimana scorsa, a Genova, lo abbiamo bacchettato per una prestazione negativa. Oggi invece lo premiamo per le tante cose buone messe in mostra, compreso il carattere. Nella ripresa prende in mano la squadra e l’aiuta a uscire dalle situazioni difficili
GUERINI 6,5: Un gol da tre punti e tante altre giocate di valore. Quarto gol stagionale, tanto bello quanto importante
Tentoni 6: Dentro per dare ordine e filtro alla squadra
ROMERO 6,5: Si vede poco sotto porta ma il suo gioco a servizio dei compagni è impeccabile. Finché ne ha resta in campo e gestisce ogni pallone al meglio
Barzotti 6,5: Gioca pochi minuti nel finale ma riesce comunque a rendersi utile, sia in fase difensiva, sia in attacco
COGLIATI 6,5: Prestazione di spessore per l’esterno mancino che non trova il gol ma si sbatte e conferma tutta la sua importanza nell’equilibrio della squadra
Malinverno 6: Sbaglia qualche passaggio ma ogni volta rimedia con corsa e grinta
