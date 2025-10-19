Tre punti di carattere per il Varese: 1-0 alla NovaRomentin

Un gol, un rigore sbagliato, un’espulsione e tante emozioni. Il Varese batte 1-0 la NovaRomentin al termine di una gara che ha regalato tanti episodi. Apre le danze Guerini che torna al gol con un bel diagonale che all’11’ del primo tempo sblocca la gara. I biancorossi poi si abbassano troppo e lascia spazio agli avversari che al 34′ hanno l’occasione di pareggiare con Gozzo, ma Bugli para il rigore del 10 novarese. A inizio ripresa, al 2′, Bruzzone viene espulso lasciando i suoi in 10 ma il carattere e l’esperienza della squadra di mister Ciceri ha la meglio sulla voglia degli ospiti di trovare il pari. La rovesciata di Longo al 42′ colpisce l’esterno del palo e così alla fine al Varese restano tre punti molto importanti e che permettono di ripartire al meglio dopo due ko di fila.

Ora all’orizzonte – domenica 26 ottobre – c’è la trasferta di Vado contro la capolista del Girone A che anche oggi ha dato segno di volere a tutti i costi il primo posto battendo 1-0 il Sestri Levante. Al “Chittolina” tra una settimana il Varese sarà chiamato a far valere le sue doti, anche se l’assenza di Bruzzone – che sarà squalificato – non è già in partenza una buona notizia.

FISCHIO D’INIZIO

C’è tanta voglia di riscatto nel Varese che arriva da due sconfitte in fila e con la NovaRomentin ha l’obiettivo di tornare a fare punti. Al “Franco Ossola” mister Andrea Ciceri schiera il classico 4-3-3 ma con Qeros nell’inedito ruolo di mezzala con libertà di attaccare; in avanti confermato il tridente Guerini, Romero e Cogliati, chiamato a interrompere il digiuno che dura da due gare. Out tra i biancorossi Federico Bertoni, che sarebbe stato l’ex di giornata. Per i novaresi guidati da Marco Molluso stesso schema tattico con Longo al centro dell’attacco supportato da Gozzo e Catania. Nota cromatica: completo blu notte per il Varese, terza maglia stagionale; il rosso lo veste invece la NovaRomentin.

PRIMO TEMPO

Tanto possesso palla per il Varese nei primi minuti, con gli ospiti che lasciano fare e chiudono in difesa. Dopo due conclusioni senza esito positivo di Guerini e Qeros, la prima vera occasione è dei novaresi con Catania che scambia con Tunesi e calcia di esterno non centrando la porta da buona posizione. I biancorossi non si spaventano e all’11’ trovano il vantaggio: Romero lancia nello spazio Guerini che da sinistra insacca in diagonale sul palo lontano per l’1-0. Il Varese tiene il possesso palla senza grandi problemi, anche perché gli ospiti faticano a farsi vedere in avanti e quando hanno delle opportunità non riescono a pungere, come la punizione dai 20 metri calciata male da Longo al 23′. I minuti passano e gli ospiti prendono fiducia, anche perché il Varese lascia l’iniziativa agli avversari. Al 34′ i novaresi hanno la grande occasione di pareggiare per un rigore concesso per tocco di mano di Bruzzone in area, ma Bugli nega il gol a Gozzo parando in tuffo il tiro dagli undici metri. Scampato il pericolo i biancorossi tornano in avanti: al 39′ Qeros impegna Gadda con un sinistro potente che il portiere para in angolo; dal corner Romero, marcato strettissimo, non riesce a trovare la porta di testa da ottima posizione. Sul finire di tempo è il portiere ospite Gadda a tenere in piedi i suoi: prima para due volte su Palesi, la prima un mancino dal cuore dell’area, la seconda un destro potente da posizione defilata; poi la manona alzata va a respingere anche il mancino di Cogliati indirizzato sotto la traversa. Il primo tempo si chiude così con un Varese nuovamente pimpante e che chiude avanti 1-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Non ci sono cambi all’intervallo ma dopo 2′ la gara subisce un episodio determinante: Gozzo va via in velocità a Berbenni che non lo ferma subito e alla fine è Bruzzone, già ammonito a spendere il fallo. L’arbitro estrae così il rosso per doppia ammonizione e lascia i biancorossi in 10. La NovaRomentin inizia allora ad occupare stabilmente la metà campo biancorossa, con i varesini che arretrano De Ponti in difesa, si chiudono e provano a non concedere occasioni. L’esperienza della squadra di Ciceri si fa sentire e Cogliati al 25′ va vicino al gol con un’azione personale che termina però con un tiro fuori di un soffio. Il Varese tira fuori tutta la malizia e con Romero, Palesi e Cogliati riesce a tenere il pallone lontano dai pericoli. Tentoni, Malinverno e Barzotti entrano dalla panchina portando forze fresche e corsa mentre la NovaRomentin pecca di imprecisione e non riesce a portare veri pericoli. L’unica occasione è la rovesciata di Longo che al 42′ prende l’esterno del palo. Poi però i biancorossi chiudono gli spazi e non concedono altro prendendosi così tre punti da cui ripartire.

TABELLINO

VARESE – NOVAROMENTIN 1-0 (1-0)

Marcatori: 11′ pt Guerini (V)

VARESE (4-3-3): Bugli; Marangon, Costante, Bruzzone, Berbenni; Qeros (47′ st Donarini), De Ponti, Palesi; Guerini (16′ st Tentoni), Romero (37′ st Barzotti), Cogliati (30′ st Malinverno). A disposizione: Rugginenti, Sassudelli, Salera, Barbaro, Pliscovaz. All.: Ciceri.

NOVAROMENTIN (4-3-3): Gadda; Martiner (17′ st Bertelegni), Rettore, Oliveri, Pompilio (26′ st Silvestri); Pomoni, Tunesi, Cenci (11′ st Valenti); Gozzo, Longo, Catania (20′ st Crivelli). A disposizione: Santarelli, De Lorenzis, Bignoli, Mindruta, Bellingardo. All.: Molluso.

Arbitro: Artini di Firenze (Alfieri e Lovecchio)

Corner: 8-5. Ammoniti: Bruzzone, Qeros, Palesi, Bugli per il Varese; Martiner, Oliveri, Bertelegni, Silvestri per la NovaRomentin. Espulso: al 2′ st Bruzzone (V) per doppia ammonizione. Recupero: 1’ + 0’. Al 34′ pt Bugli para un rigore a Gozzo.

Note: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni.

SERIE D GIRONE A – VIII GIORNATA

Asti – Biellese 1-2; Celle Varazze – Chisolam0-1; Club Milano – Ligorna 0-2; Derthona – Lavagnese 1-1; Imperia – Gozzano 3-1; Saluzzo – Valenzana 0-1; Sanremese – Cairese 2-0; Sestri Levante – Vado 0-1; Varese – NovaRomentin 1-0.

CLASSIFICA: Vado 22; Chisola 20; Ligorna 18; Varese 16; Biellese 15; Sestri Levante13; Valenzana 12; Saluzzo 11; Lavagnese 10; Asti 9; Celle Varazze, Derthona 8; Sanremese 7; NovaRomentin, Cairese 6; Club Milano, Gozzano, Imperia 5.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.