Ciceri: “Bella reazione del gruppo e della società. Contava tornare a festeggiare”
L'allenatore biancorosso commenta la vittoria 1-0 sula NovaRomentin: "Bravi a uscire indenni dopo 43 minuti più recupero in inferiorità numerica". Bugli: "Grazie allo staff dei portieri"
VARESE – NOVAROMENTIN 1-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI
ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Questa vittoria non ha prezzo, perché contava tornare a festeggiare per il morale, per la classifica e per far punti. L’anomalia è che sembravamo più forti delle difficoltà, anche se ce la siamo un po’ complicata, sia con l’arbitro per l’espulsione, sia noi rimanendo in dieci. C’era un filosofo che diceva: “Vincere senza pericolo si trionfa senza gloria”. Ce la siamo goduta tutta! Gli spunti da prendere sono diversi: in parità numerica abbiamo fatto le cose che volevamo, sapendo che ci lasciavano campo, mentre in inferiorità numerica prendiamo gli aspetti agonistici e corali. La squadra è riuscita a passare indenne 43 minuti più recupero in inferiorità numerica.
CICERI 2: Mi è piaciuta tutta la reazione che c’è stata in settimana. Da parte della società, dei tifosi, che ci hanno sostenuto dal primo minuto, e chiaramente dai giocatori: la loro disponibilità è stata totale. Volevano esserci e c’eravamo tutti. Adesso, però, un mattone alla volta, andiamo ad aggiungere un altro mattoncino. La prossima sarà col Vado, la capolista. Ci mancherà il capitano, Bruzzone, squalificato, e certamente la sua assenza è più un danno per noi che per gli altri. Però, ribadisco, la disponibilità dei ragazzi è totale e le soluzioni non mancano quando siamo al completo; ci andremo per giocare anche senza di lui.”
GABRIEL BUGLI (portiere Varese): Parare il rigore è sempre una grande emozione per un portiere. Voglio ringraziare lo staff dei portieri per la preparazione, in particolare Ignazio, Abaterusso e Rugginenti, che mi sostengono sempre. Al di là di questo, per noi era importantissimo tornare al successo dopo le precedenti due sconfitte, e questo risultato è merito anche di tutta la squadra. Siamo stati molto bravi a tenere il vantaggio e la partita, anche dopo l’espulsione. Questa vittoria ha un valore grandissimo perché serviva assolutamente per rifarci. Adesso ci aspetta un ostacolo difficile, il Vado capolista imbattuto, ma sono molto fiducioso: prepareremo la partita nel migliore dei modi e andremo lì per giocarcela
