I voti del Varese: Bugli para quel che può, Palesi gira a vuoto

Sono tanti i biancorossi che fanno fatica in questa brutta domenica di Genova, nella sconfitta 4-0 contro il Ligorna. Romero colpisce un palo e poi si spegne, Bruzzone l'ultimo ad alzare bandiera bianca

varese ligorna

LIGORNA – VARESE 4-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6,5: Tiene in piedi il Varese con almeno tre parate determinanti per non subire un tracollo ancora peggiore
MARANGON 5,5: Qualcosina di buono ma come tutta la squadra perde giri e sbanda
Salera 5,5: Entra nel finale e combina poco
COSTANTE 5,5: Non ha grandi colpe ma si prende i demeriti di squadra
Qeros 5,5: Dentro a inizio ripresa, non riesce a cambiare il volto della squadra come sperato. Mezzo punto in più per la traversa colpita su punizione
BRUZZONE 6: È l’ultimo ad alzare bandiera bianca chiudendo fino all’ultimo gli attacchi avversari
BERBENNI 5: Un paio di cross oltre la curva e poche giocate concrete. Anche per lui oggi una giornata negativa
MALINVERNO 5,5: Tanta grinta e corsa ma poche giocate lucide. A centrocampo non riesce a dare l’apporto richiesto
Tentoni 5: Entra per dare ordine e invece fatica a far girare la squadra. La forma non è ancora la migliore, serve crescere in fretta
DE PONTI 5,5: Prima in mediana, poi in difesa, ci mette almeno l’orgoglio
PALESI 5: Tra tutti è quello che oggi è mancato di più. Male a centrocampo, tanti passaggi sbagliati, anche negli inserimenti ha fatto fatica a combinare qualcosa di buono
Barzotti 5,5: Entra e il primo pallone toccato lo spara sulla rete dietro la porta, altissimo. Poi qualche spunto ma nulla da segnalare davvero
GUERINI 5: Come contro la Biellese, marcato stretto, non riesce a trovare soluzioni interessanti
ROMERO 5: Prende una traversa che, come confermato dal direttore sportivo Battaglino, è più un gol fallito che un’occasione mancata. Poi non riesce più a essere pungente e anche in supporto alla squadra fa fatica
Pliscovaz s.v.
COGLIATI 5,5: Anche lui oggi fatica a combinare qualcosa di buono. Si sbatte e corre ma di concreto c’è poco

Pubblicato il 12 Ottobre 2025
