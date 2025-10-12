I voti del Varese: Bugli para quel che può, Palesi gira a vuoto

LIGORNA – VARESE 4-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6,5: Tiene in piedi il Varese con almeno tre parate determinanti per non subire un tracollo ancora peggiore

MARANGON 5,5: Qualcosina di buono ma come tutta la squadra perde giri e sbanda

Salera 5,5: Entra nel finale e combina poco

COSTANTE 5,5: Non ha grandi colpe ma si prende i demeriti di squadra

Qeros 5,5: Dentro a inizio ripresa, non riesce a cambiare il volto della squadra come sperato. Mezzo punto in più per la traversa colpita su punizione

BRUZZONE 6: È l’ultimo ad alzare bandiera bianca chiudendo fino all’ultimo gli attacchi avversari

BERBENNI 5: Un paio di cross oltre la curva e poche giocate concrete. Anche per lui oggi una giornata negativa

MALINVERNO 5,5: Tanta grinta e corsa ma poche giocate lucide. A centrocampo non riesce a dare l’apporto richiesto

Tentoni 5: Entra per dare ordine e invece fatica a far girare la squadra. La forma non è ancora la migliore, serve crescere in fretta

DE PONTI 5,5: Prima in mediana, poi in difesa, ci mette almeno l’orgoglio

PALESI 5: Tra tutti è quello che oggi è mancato di più. Male a centrocampo, tanti passaggi sbagliati, anche negli inserimenti ha fatto fatica a combinare qualcosa di buono

Barzotti 5,5: Entra e il primo pallone toccato lo spara sulla rete dietro la porta, altissimo. Poi qualche spunto ma nulla da segnalare davvero

GUERINI 5: Come contro la Biellese, marcato stretto, non riesce a trovare soluzioni interessanti

ROMERO 5: Prende una traversa che, come confermato dal direttore sportivo Battaglino, è più un gol fallito che un’occasione mancata. Poi non riesce più a essere pungente e anche in supporto alla squadra fa fatica

Pliscovaz s.v.

COGLIATI 5,5: Anche lui oggi fatica a combinare qualcosa di buono. Si sbatte e corre ma di concreto c’è poco

