Il Varese si scioglie a Genova: il Ligorna vince 4-0

Una brutta giornata a Genova per il Varese, sconfitto e messo a nudo dal Ligorna. Il 4-0 finale a favore dei liguri è il giusto risultato di una partita interpretata in maniera impeccabile dalla squadra di casa mentre il Varese ha confermato tutte le difficoltà già palesate contro la Biellese e che erano state in parte nascoste dai risultati positivi delle prime giornate.

La difesa biancorossa – Bugli il migliore, giusto per far capire che tipo di domenica è stata in casa varesina – ha retto finché ha potuto alla spinta del Ligorna, che ha sbloccato il risultato al 19′ del primo tempo con Piredda e flirtato con il raddoppio già nella prima frazione. Nella ripresa invece, la squadra di casa ha saputo sfruttare i passaggi a vuoto dei biancorossi e chiuso in due minuti la sfida: al 19′ Busto su punizione e al 21′ Sabbione di testa su angolo chiudono in anticipo la gara prima dell’ultimo gol, in pieno recupero, di Vitali. Nel mezzo per il Varese due legni, il primo con Romero sullo 0-0, poi sul 2-0 con la punizione di Qeros. Rimangono comunque le quasi uniche occasioni create oggi dai biancorossi.

Una dura lezione per la squadra di mister Andrea Ciceri che torna a casa dopo il colloquio sotto la curva biancorossa presente a Genova con la consapevolezza di dover cambiare registro per dimenticare in fretta questa brutta pagina scritta oggi. Come sottolineato da mister e direttore sportivo al termine della gara, il problema è stato anche subire quattro gol su calci da fermo (tre corner e una punizione). Un dato da migliorare in fretta, anche perché dopo il prossimo turno casalingo contro la NovaRomentin ci sarà la trasferta di Vado, che oggi ha vinto ancora e allungato in vetta. Se sul campo si chiede una risposta, anche la società dovrà dire la sua. Un innesto dal mercato sarebbe un segnale, ma bisognerebbe capire come e dove intervenire perché per la squadra vista oggi in campo servirebbero diversi interventi. Vogliamo essere volutamente provocatori ma da questa domenica bisogna trarre qualcosa di buono.

FISCHIO D’INIZIO

C’è voglia di riscatto nel Varese che scende in campo a Genova, in casa del Ligorna, dopo aver perso l’ultima gara di campionato contro la Biellese. I biancorossi di mister Andrea Ciceri in settimana hanno potuto ricaricare le energie dopo una prestazione “scarica” e ritrovare la forma migliore di alcuni elementi, anche se il difensore Bertoni si è fermato per un guaio muscolare. Lo schema è il classico 4-3-3 con Costante che torna al centro della difesa a fianco di capitan Bruzzone, in mediana c’è Malinverno con De Ponti e Palesi, Romero al centro dell’attacco con Guerini e Cogliati. Il Ligorna è avversario ostico e il campo genovese non ha mai riservato soddisfazioni in passato al Varese. L’allenatore Matteo Pastorino schiera i suoi con un 3-4-2-1 che vede Busto e l’ex Marco Pastore alle spalle della punta Rosa.

PRIMO TEMPO

Le ridotte dimensioni del campo del Ligorna portano a ritmi alti sin dai primi minuti ma nonostante questo di vere occasioni da gol non ne arrivano. I genovesi si fanno vedere con un colpo di testa di Rosa al 10′ che, marcato stretto, manda alto. I biancorossi difende bene ma in avanti trova poche soluzioni. Al 18′ però, sul primo corner a favore, va vicino al vantaggio: Romero stacca da solo nel cuore dell’area, frusta bene di testa ma la palla incoccia sulla traversa. Il Varese ci va vicino, il Ligorna invece va a segno: al 21′, sempre su corner, Piredda anticipa tutti sul primo palo e insacca l’1-0. La risposta dei biancorossi non arriva tra errori nei passaggi e attenzione della difesa genovese. Così il Ligorna attacca ancora e Bugli deve intervenire due volte: prima al 37′ su punizione di Busto e poi al 39′ sul destro volante di Rosa, ben servito da Pastore. I sette calci d’angolo conquistati dalla squadra di casa sono un dato evidente dell’andamento della gara, che termina così senza recupero ma con il Ligorna avanti meritatamente 1-0.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, il Varese sembra rientrare in campo determinato ma la prima occasione è del Ligorna con Busto che, dopo un rimpallo favorevole, calcia al volo da posizione defilata va ravvicinata con Bugli che para con il piede mettendo in angolo. Ciceri inserisce Tentoni per Malinverno ma al 10′ su azione d’angolo Sabbione va vicino al raddoppio con un colpo di testa da ottima posizione che però non inquadra la porta. Entra anche Qeros per Costante – con passaggio al 4-2-3-1 – ma è sempre la squadra di casa a fare la partita e tenere il pallino del gioco. E al 21′ arriva il raddoppio con Busto che sfrutta una punizione dai 20 metri che si insacca all’incrocio per il 2-0. E dopo due minuti attiva anche il tris con Sabbione che si testa questa volta non sbaglia e fa 3-0 in tuffo. Gara praticamente finita perché il Varese – nonostante gli ingressi di Salera e Barzotti – viene gestito senza grandi assilli dal Ligorna, che quando può riparte e si fa ancora pericoloso con Rosa che però si trova di fronte Bugli: al 35′ devia in angolo un diagonale, al 39′ invece para con l’aiuto del palo un destro potente da dentro l’area. Il poker arriva comunque, al 51′, con Vitali che sfrutta la sponda di Scannapieco per rendere ancora più pesante la sconfitta del Varese.

TABELLINO

LIGORNA – VARESE 4-0 (1-0)

Marcatori: 21′ pt Piredda (L), 19′ st Busto (L), 21′ st Sabbione (L), 51′ st Vitali (L)

Ligorna (3-4-2-1): Rodriguez; Dellepiane, Sabbione (46′ st Lurani), Scannapieco; Tiana, Piredda, Miccoli, Carlini (47′ st Moramarco); Busto (26′ st Khiari), Pastore (32′ st Vassallo); Rosa. A disposizione: Corci, Colombo, Costantino, Vitali, Sodini. All.: Pastorino

Varese (4-3-3): Bugli; Marangon (28′ st Salera), Costante (14′ st Qeros), Bruzzone, Berbenni; Malinverno (8′ st Tentoni), De Ponti, Palesi (32′ st Barzotti); Guerini, Romero (39′ st Pliscovaz), Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Sassudelli, Secondo, Barbaro. All.: Ciceri.

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore (Felis e Marro)

Corner: 14-1. Ammoniti: Carlini, Sabbione per il Ligorna; Tentoni per il Varese. Recupero: 0’ + 6’.

Note: giornata soleggiata e mite, terreno in erba “sintetica”.

SERIE D GIRONE A – VII GIORNATA

Biellese – Sanremese 0-0; Cairese – Celle Varazze 1-3; Chisola – Derthona 3-1; Gozzano – Sestri Levante 0-1; Lavagnese – Saluzzo 1-3; Ligorna – Varese 4-0; NovaRomentin – Asti 0-2; Vado – Club Milano 2-0; Valenzana – Imperia 2-1.

CLASSIFICA

Vado 19; Chisola 17; Ligorna 15; Sestri Levante, Varese 13; Biellese 12; Saluzzo 11; Asti, Valenzana, Lavagnese 9; Celle Varazze 8; Derthona 7; NovaRomentin, Cairese 6; Club Milano, Gozzano. 5; Sanremese 4; Imperia 2.

