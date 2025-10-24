Il 118 di Varese cambia casa: si sposterà in una palazzina all’esterno dell’ospedale
L'azienda ospedaliera mette a disposizione di Areu uno stabile che ha ricevuto in dono. I lavori dovrebbero completarsi entro fine 2026
Una nuova sede per il 118 di Varese. Lo aveva già annunciato l’allora direttore dell’Asst Sette Laghi Micale in occasione dei 15 anni del 112: il servizio di emergenza e urgenza, attualmente ospitato nella palazzina alle spalle del monoblocco, non è più sufficiente a contenere il personale e i mezzi di chi presta soccorso sanitario.
La postazione 118 di Varese di Areu è sempre stata in coabitazione con il 112 al piano superiore e il servizio di audiovestibologia a quello inferiore. Tutte attività che sono cresciute negli anni e avrebbero bisogno di ingrandirsi.
Grazie a una donazione arrivata alla Sette Laghi, è stato possibile avviare una progettazione nuova per il 118. La palazzina individuata è in via san Michele del Carso, fuori dall’area ospedaliera ma abbastanza vicina per facilitare gli interventi del personale in pronto soccorso. La nuova sede avrà, dunque, un accesso esterno autonomo che permetterà ai mezzi un intervento diretto senza dover uscire dall’area del Circolo.
Lo stabile a due piani, soprattutto, garantisce spazi adeguati sia per il personale operativo, che sarà al piano terra, sia per gli uffici. C’è anche un’ampia area esterna dove si ricaverà il posteggio per i diversi mezzi di soccorso, tra automediche, auto infermieristiche e ambulanze.
I tempi di realizzazione non dovrebbero essere troppo lunghi: sono stati stanziati 1.450.000 euro per la ristrutturazione dello stabile. Attualmente il progetto è in fase di approvazione e a fine anno l’iter dovrebbe essere completato. Gli interventi di ristrutturazione dovrebbero concludersi a fine 2026. Il condizionale è d’obbligo ma, dopo anni di richieste, la nuova sede del 118 di Varese sta per diventare realtà.
