Il campionato di basket Uisp Varese compie 20 anni

Edizione straordinaria del campionato di pallacanestro organizzato dal Comitato Territoriale Uisp di Varese: la numero 20. Si è iniziato, nel 2005, con 8 squadre che facevano un torneo di soli 3 mesi, per arrivare adesso con circa 215-220 squadre (le iscrizioni si chiuderanno – con il minibasket – al 31/10/2025) che giocano intorno alle 2500 partite e con circa 5000 tesserati.

«Numeri sempre più in crescita e quasi “astronomici” per la nostra realtà di campionati amatoriali» dice Renato Vagaggini, responsabile territoriale pallacanestro Uisp Varese, nonché dirigente nazionale della Uisp Pallacanestro – : ormai coinvolgiamo società delle province di Varese, Milano, Como, Verbania, Novara, e Vercelli, ed il trend è in costante crescita».

«Si parte dal campionato senior, con 83 squadre divise in First e Second League: rappresenta il nostro fiore all’occhiello essendo il campionato senior italiano Uisp con più formazioni iscritte – prosegue Vagaggini – e risultando l’unico in Italia nel quale si gioca con regole NBA (48 minuti – 13 giocatori – 6 falli per atleta), proprio perché l’idea è quella di far giocare tutti il più tempo possibile».

Anche i campionati Under presentano numeri sempre più crescenti, che abbracciano tutte le categorie dall’under 12 all’under 19 maschile, soddisfacendo le esigenze di tutte le Società.

E anche il settore femminile (il più difficile da creare, visto lo scarso numero di atlete e società), avrà il suo torneo con il campionato under 15. Inoltre ci sono numeri incoraggianti anche per il minibasket, settore sempre più in espansione con squadre di esordienti, aquilotti, scoiattoli big, scoiattoli e pulcini: ed anche qua ci sarà una categoria femminile, riservata alle esordienti.

Il tutto grazie al supporto fondamentale del programma informatico sviluppato da ADR Comunicazione di Riccardo Brivio: basta collegarsi QUI per trovare risultati, classifiche e tante altre cose dei campionati Uisp Varese, scoprendo la professionalità e l’affidabilità del Mondo Uisp Varese (presente anche sulle pagine Facebook e Instagram con i contenuti della Pallacanestro).

Un grazie sentito va da parte di Uisp agli organizzatori: Renato Vagaggini (responsabile attività pallacanestro Varese), Monica Giacobbo (organizzatrice), Lorenzo Favretto (designatore), Rosario Musolino (giudice sportivo), Stefano Bianchi (Responsabile Contabilità, senza dimenticare chi segue tutta la parte burocratica e istituzionale alla Uisp Varese come Rita, Giacomo, Britta, etc).

«Quindi– conclude Renato Vagaggini – non resta altro che augurare a tutti un gran divertimento con la pallacanestro targata UISP Varese. Buon basket Uisp a tutti!».

