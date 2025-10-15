Varese News

Il confine tra luce e vita raccontato da Elisa Origi alla biblioteca di Cardano al Campo

Un dialogo aperto e laico sul tema della premorte attraverso le parole di un’autrice che ha vissuto in prima persona un’esperienza fuori dall’ordinario

elisa origi

Un viaggio intenso ai margini dell’esistenza, tra coscienza e aldilà. Sarà questo il tema al centro dell’incontro con Elisa Origi, autrice del libro “Il battito periodico delle palpebre”, che sarà presentato giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 20:30 alla Biblioteca Civica Gianni Rodari di Cardano al Campo.

Il volume, edito da Giovane Holden Edizioni, è una narrazione autentica di un’esperienza di premorte, raccontata con delicatezza e profondità. Un “dialogo laico”, come viene definito nella locandina dell’evento, che esplora quel sottile confine tra vita e luce, coscienza e aldilà. Un tema forte, affrontato con uno sguardo umano e narrativo, che mette al centro la potenza delle esperienze trasformative.

La serata fa parte della rassegna “Di voce in voce”, un ciclo di incontri dedicati a libri e autrici. Accanto a Elisa Origi, protagonista della serata, saranno presenti Paolo Milani in veste di moderatore e Luciano Cefariello come voce narrante. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire momenti di riflessione e confronto attraverso le parole scritte e lette, creando spazi di dialogo attorno a tematiche profonde e universali.

L’incontro è aperto al pubblico e si svolgerà alla Biblioteca Gianni Rodari, in via Torre 2 a Cardano al Campo. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
