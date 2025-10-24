Il fine settimana ad Angera tra mercatini, letture e castagne

Il centro di Angera si prepara a un fine settimana all’insegna della cultura e dei sapori autunnali. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, la città sul Lago Maggiore ospita una serie di iniziative gratuite per grandi e piccoli, tra mercatini, laboratori creativi, incontri letterari e degustazioni.

Prodotti locali e laboratori per bambini

Si parte sabato 25 ottobre con il mercatino a km0 sul lungolago in Piazza Garibaldi, nella zona della fontana. Dalle 8.30 alle 12.30 sarà possibile passeggiare tra gli stand di produttori locali, acquistare frutta, verdura, conserve e altre specialità del territorio.

Nel pomeriggio, spazio ai più piccoli con due proposte dedicate. Alle 15.00 al Kapannone dei Libri di via Verdi 35 si svolgerà Giochi d’arte e scrittura, un laboratorio ispirato al metodo creativo di Bruno Munari. L’attività, gratuita, è pensata per bambini dai 5 agli 11 anni (per info: mostre@lakasadeilibri.it, cell. 3331332367).

Alle 15.30 al Centro Adamo Grossi in Piazza Parrocchiale, la Compagnia Roggero propone Memorie del legno, una lettura animata che rievoca storie e atmosfere di un tempo. A seguire si terrà un laboratorio di costruzione di burattini. L’iniziativa rientra nel progetto Comunità in arte promosso dal Comune di Angera con il sostegno dei fondi Angelo Rizzi e Don Guanella (info: info@amaltheatro.org).

La domenica castagne e letteratura

Domenica 26 ottobre si respira profumo d’autunno con la Castagnata organizzata dall’Associazione Il Castellaccio. Dalle 10.30 e per tutto il giorno, sul lungolago di Piazza Garibaldi si potranno gustare castagne, salamelle e vin brulé in compagnia.

Nel pomeriggio, il Kapannone dei Libri ospiterà la presentazione del libro Casa Dolce Casa di Andrea Kerbaker, in dialogo con Giuseppe Lupo. L’appuntamento è alle 15.30, sempre in via Verdi 35. Il volume racconta con delicatezza la fase conclusiva della vita di un uomo comune. Ingresso libero (info: mostre@lakasadeilibri.it).

Info e contatti

Il fine settimana angerese si presenta come un’occasione per vivere la città tra natura, cultura e sapori. Per ulteriori dettagli sugli eventi è possibile consultare il sito del Comune di Angera.