Il mega torneo di Burraco albizzatese fa il bis per la solidarietà
La Sala Piotti di Albizzate ospita venerdì 14 novembre la seconda edizione dell’evento solidale organizzato da Camminiamo Insieme, con premi, omaggi e raccolta fondi per la sanità
Dopo il successo della prima edizione, venerdì 14 novembre alle 19.30 la Sala Piotti di Albizzate ospiterà il ritorno di “La regina di cuori si veste di verde per Camminiamo Insieme”, evento di solidarietà che unisce intrattenimento e beneficenza con l’obiettivo di sostenere la sanità locale.
L’appuntamento, organizzato dal gruppo Camminiamo Insieme, prende il via alle ore 19.30 con un’apericena offerta ai partecipanti. La serata proseguirà alle 20.30 con il cuore dell’iniziativa: il torneo di burraco solidale, arricchito da premi per le prime tre coppie classificate e da un omaggio per tutti gli iscritti.
L’evento si inserisce nel percorso di solidarietà portato avanti da Camminiamo Insieme, che solo pochi giorni fa ha donato 12.250 euro al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi di Varese.
Anche questa seconda edizione punta in alto: gli organizzatori sono già al lavoro per garantire un evento all’altezza delle aspettative, con l’obiettivo di eguagliare o superare il successo dello scorso anno.
Iscrizioni aperte
Per partecipare è necessario iscriversi contattando Luisella al numero 3486741083. Come sempre, il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a una struttura sanitaria del territorio, per contribuire concretamente al benessere della comunità e offrire un futuro di speranza a chi soffre.
