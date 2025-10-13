Il Pd di Varese inizia il tour “Quartieri al centro”

Il Partito Democratico di Varese avvia “Quartieri al centro”, un tour nei quartieri della città per raccontare quanto realizzato in questi anni di amministrazione e, soprattutto, per ascoltare direttamente dai cittadini criticità, proposte e problemi da affrontare insieme.

La prima tappa si terrà sabato 18 ottobre, alle ore 11, nel quartiere San Fermo. Le successive tappe saranno annunciate nel corso della giornata di sabato. L’iniziativa vuole rafforzare il dialogo tra il PD e i cittadini, mantenendo al centro i quartieri, le persone e i bisogni concreti della comunità varesina. Invitiamo la stampa a partecipare all’appuntamento di sabato per seguire da vicino l’avvio del tour.