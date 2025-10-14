Il Pd fa visita alle carceri: “A Varese e Busto Arsizio situazioni critiche ma tanti esempi di riscatto”

«Celle sovraffollate e personale sottorganico, ma anche progetti di reinserimento e grande dedizione da parte di operatori e volontari»: è quanto riportato dai consiglieri regionali del PD Samuele Astuti, Paola Bocci e Roberta Vallacchi durante le visite effettuate oggi, insieme alla commissione Carceri del Consiglio regionale, nei penitenziari di Varese e Busto Arsizio.

«Nel carcere di Varese il sovraffollamento raggiunge il 190% e a Busto Arsizio il 200,5%: una condizione che rende impossibile garantire spazi adeguati e percorsi di rieducazione efficaci. Nonostante questo – sottolineano Astuti, Bocci e Vallacchi – abbiamo trovato un personale straordinariamente impegnato e tanti progetti che dimostrano come anche in situazioni così difficili si possa lavorare per restituire dignità e prospettive. Le carceri lombarde sono allo stremo e richiedono interventi strutturali e coordinati da parte di Regione e Governo: edilizia, personale, sanità penitenziaria e percorsi di reinserimento devono diventare priorità».

A tal proposito i consiglieri dem accolgono positivamente la notizia dell’incremento dei fondi regionali destinati al reinserimento sociale dei detenuti, comunicato oggi dalla giunta lombarda, ma sottolineano che «non bastano risorse episodiche o interventi frammentati, ma serve una programmazione stabile e un impegno costante per affrontare in modo organico le criticità del sistema penitenziario lombardo, a partire dal sovraffollamento e dalla carenza di personale».