Varese News

Varese Laghi

Il Pd fa visita alle carceri: “A Varese e Busto Arsizio situazioni critiche ma tanti esempi di riscatto”

I consiglieri Astuti, Bocci e Vallacchi in visita con la commissione Carceri del Consiglio regionale. Fino al 200% di sovraffollamento e personale ridotto, ma anche progetti di reinserimento e grande impegno degli operatori

Pd carcere varese

«Celle sovraffollate e personale sottorganico, ma anche progetti di reinserimento e grande dedizione da parte di operatori e volontari»: è quanto riportato dai consiglieri regionali del PD Samuele AstutiPaola Bocci e Roberta Vallacchi durante le visite effettuate oggi, insieme alla commissione Carceri del Consiglio regionale, nei penitenziari di Varese e Busto Arsizio.

«Nel carcere di Varese il sovraffollamento raggiunge il 190% e a Busto Arsizio il 200,5%: una condizione che rende impossibile garantire spazi adeguati e percorsi di rieducazione efficaci. Nonostante questo – sottolineano Astuti, Bocci e Vallacchi – abbiamo trovato un personale straordinariamente impegnato e tanti progetti che dimostrano come anche in situazioni così difficili si possa lavorare per restituire dignità e prospettive. Le carceri lombarde sono allo stremo e richiedono interventi strutturali e coordinati da parte di Regione e Governo: edilizia, personale, sanità penitenziaria e percorsi di reinserimento devono diventare priorità».

A tal proposito i consiglieri dem accolgono positivamente la notizia dell’incremento dei fondi regionali destinati al reinserimento sociale dei detenuti, comunicato oggi dalla giunta lombarda, ma sottolineano che «non bastano risorse episodiche o interventi frammentati, ma serve una programmazione stabile e un impegno costante per affrontare in modo organico le criticità del sistema penitenziario lombardo, a partire dal sovraffollamento e dalla carenza di personale».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.