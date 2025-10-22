In arrivo il presidio della Polfer a Saronno. La sindaca Pagani soddisfatta dopo il confronto in Prefettura

Buone notizie in vista per Saronno dopo la riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia convocata dal Prefetto Salvatore Pasquariello alla presenza dei Comuni della provincia di Varese, delle Ferrovie e dei rappresentanti del Tpl. L’incontro, che si svolto ieri a Villa Recalcati a Varese, è stato dedicato in particolare al tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Per il Comune di Saronno la sindaca Ilaria Pagani accompagnata dal comandante della Polizia Locale Claudio Borsani, ha illustrato i dati e le esigenze della principale stazione del territorio.

«Ringrazio il signor Prefetto per aver convocato questo momento di confronto e per aver inserito all’ordine del giorno l’aggiornamento della richiesta di un posto Polfer presso la stazione ferroviaria di Saronno – dice Ilaria Pagani – Con oltre 33.000 passeggeri al giorno e circa 157.000 titoli di viaggio mensili, la nostra è una delle stazioni più frequentate della Lombardia: è naturale che richieda un presidio adeguato».

Durante l’incontro è stato confermato che nei prossimi mesi sarà attivato a Saronno un presidio stabile della Polizia ferroviaria. Ferrovie Nord ha già individuato gli spazi necessari, che saranno resi operativi entro la fine dell’anno, consentendo l’avvio del presidio non appena completati gli ultimi aspetti organizzativi. Entro il 2026 inoltre, tutte le telecamere di videosorveglianza della stazione saranno digitalizzate, favorendo un miglior controllo dell’area.

«L’arrivo della Polfer – sottolinea la sindaca – non è un punto di arrivo ma uno degli strumenti per raggiungere un obiettivo più ampio: restituire la stazione e le sue aree a una piena vivibilità, garantendo sicurezza, legalità e decoro urbano. È parte del nostro lavoro quotidiano per fare di Saronno una città in cui ogni cittadino possa sentirsi sicuro nei luoghi pubblici e nei percorsi di mobilità».

Proprio sull’annoso tema Polfer si è recentemente concentrato il dibattito in Consiglio comunale, dove il tema della sicurezza era stato affrontato con una mozione presentata da Forza Italia e dal consigliere indipendente Amodio.

Parallelamente, il Comune prosegue il lavoro avviato con Polizia locale e Carabinieri per garantire un presidio costante delle aree esterne alla stazione e del centro cittadino. La sindaca ha inoltre richiesto un incontro con la Provincia di Varese per individuare nuove risorse destinate a interventi straordinari di sicurezza stradale e urbana.

«La sicurezza non è solo repressione, ma anche presenza, collaborazione e cura degli spazi – conclude Ilaria Pagani – Continueremo a lavorare in rete con Prefettura, Forze dell’ordine e Ferrovie per rendere Saronno una città più sicura e più vivibile, ogni giorno».