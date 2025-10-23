In cucina con Varese Corsi: laboratori natalizi tra tradizione e creatività

Con l’arrivo delle feste, Varese Corsi accende il profumo del Natale con una serie di laboratori dedicati alla pasticceria e alla cucina delle grandi occasioni. Dalle ricette della tradizione alle idee creative per stupire in tavola, ogni corso è pensato per far vivere un’esperienza gustosa a grandi e piccini.

Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni.

Panettone Artigianale. Martedì 18 novembre, dalle 09:30 alle 12:30, presso il Ristorante La Paranza. Un workshop intensivo dedicato al simbolo per eccellenza delle feste. Con la guida di un maestro di lievitati, i partecipanti impareranno i segreti del panettone artigianale: ingredienti, impasto, lievitazione e decorazione finale.

Antipasti di Natale. Domenica 23 novembre, dalle 10:00 alle 12:00, presso Love in the Kitchen, con lo chef Marco Dossi. Un corso dedicato a chi vuole portare in tavola antipasti natalizi originali e raffinati, perfetti per dare un tocco speciale al menu delle feste.

Biscotti e dolcetti di Natale (6–14 anni). Domenica 23 novembre oppure domenica 30 novembre, dalle 14:00 alle 16:00, presso Love in the Kitchen, con lo chef Marco Dossi. Un laboratorio pensato per i più piccoli, accompagnati da un genitore, per vivere la magia del Natale tra farina, zucchero e fantasia.

In cucina con mamma e papà: Torrone di Natale (5–12 anni). Sabato 29 novembre, dalle 10:00 alle 12:30, presso gli Orti di Bregazzana. Genitori e figli prepareranno insieme il torrone natalizio, condividendo un momento di dolcezza e divertimento in cucina.

Secondi di Natale. Domenica 30 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, presso Love in the Kitchen, con lo chef Marco Dossi. Un laboratorio dedicato ai secondi piatti delle feste, dove tradizione e creatività si incontrano per dare vita a ricette gustose e d’effetto.

In cucina con mamma e papà: Lasagna tradizionale (5–12 anni). Sabato 6 dicembre, dalle 10:00 alle 12:30, presso gli Orti di Bregazzana. Un’occasione speciale per grandi e piccoli per preparare insieme la lasagna della tradizione, in un clima di allegria e condivisione.

Antipasti di Natale. Martedì 9 dicembre, dalle 19.00 alle 21.00, presso Love in the Kitchen, con lo chef Marco Dossi. Un incontro dedicato a preparare antipasti natalizi sfiziosi e originali per sorprendere dal primo assaggio i propri ospiti durante le festività.

Pranzo di Natale 2.0. Domenica 14 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00, presso Love in the Kitchen, con lo chef Marco Dossi. Per chi desidera rinnovare il menù natalizio con idee creative e gourmet, un corso che reinterpreta i classici delle feste in chiave moderna, con ingredienti di stagione e nuove combinazioni di sapori.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.