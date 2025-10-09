Varese News

Incidente notturno a Ternate: auto si schianta in piazza Libertà

Secondo il resoconto dei soccorsi nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone: un giovane di 21 anni e una ragazza di 18 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese

Un incidente stradale ha turbato la quiete notturna di Ternate, precisamente in Piazza Libertà, nelle prime ore di giovedì 9 ottobre. L’episodio è avvenuto all’01:05, coinvolgendo un veicolo che, per cause ancora da accertare, è finito contro un ostacolo.

Secondo il resoconto dei soccorsi nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: un giovane di 21 anni e una ragazza di 18 anni. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese.

Nonostante la dinamica dello schianto, l’esito medico è stato rassicurante. I sanitari intervenuti con un’ambulanza hanno accertato che nessuno dei due avesse subito ripercussioni e nessuno è stato trasportato in ospedale, suggerendo che le loro condizioni non fossero gravi.

L’incidente sarebbe stato accompagnato da un certo trambusto sul luogo dei fatti, come riferito da testimoni anonimi presenti. Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
