Incidente tra auto e moto in via Checchi a Gallarate
È avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 13 ottobre
Incidente stradale in via Checchi a Gallarate: è avvenuto alle 17.30 di oggi, lunedì 13 ottobre, e il 118 ha soccorso una persona.
Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto, nel tratto vicino alle scuole di Arnate. Il sistema Areu-118 ha inviato in posto un’automedica e un’ambulanza: un 52enne è finito in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita.
Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale, per i rilievi e per deviare il traffico. Si segnalano code sulla via e sull’asse parallelo di via Torino.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.