Incidente tra auto e moto in via Checchi a Gallarate

È avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 13 ottobre

Incidente stradale in via Checchi a Gallarate: è avvenuto alle 17.30 di oggi, lunedì 13 ottobre, e il 118 ha soccorso una persona.

Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto, nel tratto vicino alle scuole di Arnate. Il sistema Areu-118 ha inviato in posto un’automedica e un’ambulanza: un 52enne è finito in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale, per i rilievi e per deviare il traffico. Si segnalano code sulla via e sull’asse parallelo di via Torino.

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
