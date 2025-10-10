Incidente tra due auto a Varese, ferite due persone
Lo scontro si è verificato in Via Manin poco prima delle 22:00 di venerdì 10 ottobre
Due auto si sono scontrate a Varese in Via Manin poco prima delle 22:00 di venerdì 10 ottobre. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 30 anni e un uomo di 63.
Nessuna delle due persone ha riportato ferite talmente gravi da metterne in pericolo la vita, ma entrambi sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati all’Ospedale di Circolo di Varese. Ad assistere i feriti sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.
Per aiutare nelle operazioni di soccorso e garantire la sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.