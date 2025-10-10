Incidente tra due auto a Varese, ferite due persone

Due auto si sono scontrate a Varese in Via Manin poco prima delle 22:00 di venerdì 10 ottobre. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 30 anni e un uomo di 63.

Nessuna delle due persone ha riportato ferite talmente gravi da metterne in pericolo la vita, ma entrambi sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati all’Ospedale di Circolo di Varese. Ad assistere i feriti sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

Per aiutare nelle operazioni di soccorso e garantire la sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale di Varese.