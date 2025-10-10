Varese News

Varese Laghi

Incidente tra due auto a Varese, ferite due persone

Lo scontro si è verificato in Via Manin poco prima delle 22:00 di venerdì 10 ottobre

ambulanza notte

Due auto si sono scontrate a Varese in Via Manin poco prima delle 22:00 di venerdì 10 ottobre. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 30 anni e un uomo di 63.

Nessuna delle due persone ha riportato ferite talmente gravi da metterne in pericolo la vita, ma entrambi sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati all’Ospedale di Circolo di Varese. Ad assistere i feriti sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

Per aiutare nelle operazioni di soccorso e garantire la sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale di Varese.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.