La boa sentinella all’avanguardia che misura costantemente il miglioramento delle acque del lago di Varese

Ricordate quando il Lago di Varese veniva tristemente definito il “grande malato”? Oggi possiamo dire che le cose stanno decisamente migliorando, un fatto confermato non da semplici opinioni, ma dal ritorno alla balneabilità e dai dati costanti raccolti e analizzati da Arpa Lombardia.

Questo successo è il frutto degli interventi promossi da Regione Lombardia e decine di enti, coordinati dall’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST). Ma come si monitora un miglioramento così complesso?

Oltre ai campionamenti fisici mensili, dal giugno 2020 è operativa, proprio al centro del bacino, una sentinella elettronica installata nell’ambito dell’AQST: la boa limnologica di Alfa Srl.

Pensatela come un “occhio” tecnologico che non dorme mai. Questa strumentazione all’avanguardia garantisce un’acquisizione continua dei dati H24, sette giorni su sette, registrando un rilevamento ogni singolo minuto da tutti i sensori. Questo flusso costante di informazioni è vitale per “unire i puntini” e capire che cosa succede esattamente tra un controllo e l’altro.

Perché è così importante monitorare? Il Lago di Varese è storicamente eutrofico, ovvero eccessivamente ricco di nutrienti, in particolare il fosforo. Questo squilibrio causa le temute fioriture algali e la scomparsa dell’ossigeno nelle acque profonde.