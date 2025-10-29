La Croce Rossa di Luino e Valli apre le iscrizioni al nuovo corso per aspiranti volontari

Comitato di Luino e Valli apre le iscrizioni al nuovo corso base per aspiranti volontari, rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato e contribuire attivamente al benessere della comunità.

Il corso prenderà ufficialmente il via lunedì 3 novembre 2025 e si svolgerà ogni lunedì e giovedì sera alle ore 20.30, presso la sede del Comitato in Via Creva 121 a Luino. Le lezioni proseguiranno fino all’11 dicembre 2025.

Durante il percorso formativo, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino la storia, i principi e i valori che ispirano il Movimento della Croce Rossa, approfondendo temi come il soccorso, l’assistenza alla popolazione, la promozione della salute e l’impegno umanitario.

«Diventare volontario della Croce Rossa significa scegliere di esserci per gli altri – spiega il presidente del Comitato, Luca Gentilini –. È un’esperienza che arricchisce, che forma e che consente di contribuire concretamente al benessere della comunità».

Non sono richieste competenze specifiche: bastano spirito di solidarietà, desiderio di imparare e voglia di mettersi in gioco. Al termine del percorso, chi supererà la valutazione finale entrerà ufficialmente a far parte del Corpo Volontari della Croce Rossa Italiana, potendo scegliere tra i diversi ambiti di attività presenti sul territorio.

Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma nazionale https://gaia.cri.it, cercando il corso del Comitato di Luino e Valli. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a manola.scodeggio@lombardia.cri.it