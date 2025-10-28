Lavori a Casbeno, interrotta la circolazione ferroviaria tra Varese e Barasso
Dal 1 al 2 novembre treni fermi sulla linea Varese–Laveno Mombello: attivo servizio sostitutivo su bus
Disagi in arrivo per i pendolari e i viaggiatori del weekend di Ognissanti. La circolazione ferroviaria sulla tratta Varese–Barasso sarà interrotta dalle ore 22.00 di venerdì 31 ottobre fino all’inizio del servizio di lunedì 3 novembre per consentire lavori alle strutture dell’acquedotto presenti sotto la ferrovia nella stazione di Varese Casbeno.
L’intervento, programmato da FERROVIENORD, renderà necessaria la sospensione temporanea del servizio ferroviario sulla linea Varese – Laveno Mombello.
Bus sostitutivi in servizio
Durante il periodo di interruzione, Trenord attiverà un servizio sostitutivo su autobus tra le stazioni di Varese e Barasso, in coincidenza con gli orari dei treni. Gli orari aggiornati sono già consultabili sul sito www.trenord.it
e sull’App ufficiale Trenord.
Si invitano i viaggiatori a verificare gli orari prima della partenza e a tenere conto dei possibili tempi di percorrenza più lunghi.
Avviso Trenord
