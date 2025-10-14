Varese News

Lavori in A8: chiude per una notte il tratto Solbiate Arno Albizzate – Varese

Chiusura prevista dalle 22 del 15 ottobre alle 5 del 16 per manutenzione del verde. Limitazioni anche agli svincoli e ai rami di immissione

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la A8 Milano-Varese: nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre 2025, il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Varese sarà chiuso in direzione Varese per consentire interventi di manutenzione delle essenze arboree.

La chiusura è prevista dalle ore 22:00 alle 5:00, con ulteriori limitazioni anche agli svincoli: sarà inaccessibile in entrambe le direzioni l’entrata di Solbiate Arno Albizzate, mentre l’entrata di Castronno sarà chiusa solo verso Varese.

Contestualmente, saranno interdetti anche due rami di immissione:

dalla SC5 Varese-Gazzada (provenienza Buguggiate) verso A8 direzione Varese;

dalla A60 Tangenziale di Varese (provenienza Valico del Gaggiolo) verso A8 direzione Varese.

Chiuderà inoltre l’area di servizio “Brughiera est” situata nel tratto interessato, con orario 21:00 – 5:00.

Percorsi alternativi consigliati

Veicoli leggeri (< 3,5 tonnellate): uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate e proseguimento verso Varese sulla viabilità ordinaria. Veicoli pesanti (> 3,5 tonnellate): uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, proseguire su SS341 → SP26 → via De Gasperi → via Carabelli → via XXV Aprile → SS341 in direzione Castronno/Gazzada e poi verso Varese.

Per chi deve entrare in A8 da Solbiate Arno Albizzate o Castronno verso Varese: utilizzare la SP341 in direzione Gazzada.

Per entrare in A8 da Solbiate Arno Albizzate verso Milano: ingresso consigliato da Cavaria.

Per entrare in D08/A26: dirigersi verso lo svincolo di Besnate.

Pubblicato il 14 Ottobre 2025
