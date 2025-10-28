Varese News

Gallarate/Malpensa

Lavori notturni sulla Diramazione Gallarate-Gattico: chiusa l’immissione sulla A8 verso Varese

Chiusura attiva il 29 e 30 ottobre dalle 22 alle 5 per lavori alle barriere di sicurezza. Ecco i percorsi alternativi consigliati

lavori autostrada notte

Disagi in vista per chi si sposta di notte in direzione Varese: nelle notti di mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, dalle 22:00 alle 5:00, sarà chiuso il ramo di immissione dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla A8 Milano-Varese verso Varese, per chi arriva dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

I percorsi alternativi:

Chi proviene dalla A26 è invitato ad uscire in anticipo alla stazione di Besnate (km 4+000), proseguendo poi sulla viabilità ordinaria:

SP49

SP26 in direzione Jerago-Albizzate

SS341 verso Solbiate

Rientro in autostrada allo svincolo di Solbiate Arno – Albizzate, da dove è possibile proseguire verso Varese.

Chi supera l’uscita di Besnate sarà obbligato a proseguire sulla A8 in direzione Milano, uscire a Gallarate, e da lì rientrare in A8 imboccando la direzione opposta verso Varese.

Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo gli spostamenti, specie se in orario notturno.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
