Lavori notturni sulla Diramazione Gallarate-Gattico: chiusa l’immissione sulla A8 verso Varese
Chiusura attiva il 29 e 30 ottobre dalle 22 alle 5 per lavori alle barriere di sicurezza. Ecco i percorsi alternativi consigliati
Disagi in vista per chi si sposta di notte in direzione Varese: nelle notti di mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, dalle 22:00 alle 5:00, sarà chiuso il ramo di immissione dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla A8 Milano-Varese verso Varese, per chi arriva dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
I percorsi alternativi:
Chi proviene dalla A26 è invitato ad uscire in anticipo alla stazione di Besnate (km 4+000), proseguendo poi sulla viabilità ordinaria:
SP49
SP26 in direzione Jerago-Albizzate
SS341 verso Solbiate
Rientro in autostrada allo svincolo di Solbiate Arno – Albizzate, da dove è possibile proseguire verso Varese.
Chi supera l’uscita di Besnate sarà obbligato a proseguire sulla A8 in direzione Milano, uscire a Gallarate, e da lì rientrare in A8 imboccando la direzione opposta verso Varese.
Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo gli spostamenti, specie se in orario notturno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.