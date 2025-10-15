Le 0048 e Filippo D’Angelo ospiti delle dirette di mercoledì su Radio Materia
Il gruppo di donne malate oncologiche che organizza sfilate e iniziative di sostegno per chi affronta la cura sarà ospite di Soci All Time (16,30) mentre il documentarista e artista operaio sarà con noi a Chi l'avrebbe mai detto (18)
Le due dirette del mercoledì pomeriggio su Radio Materia promettono un’esplosione di positività. Alle 16,30 saranno ospiti di Soci All Time le 0048, un gruppo di donne che davanti alla malattia si sono dette che era il momento di volersi bene e di trasmetterlo agli altri, mentre alle 18 la storia del giorno di Chi l’avrebbe mai detto è quella di Filippo D’Angelo, operaio di giorno e musicista/documentarista/pittore/animatore culturale nel resto del tempo (ma è anche papà).
Soci All Time
Alle 16,30 torniamo a parlare di realtà che si occupano di sostegno alle donne malate oncologiche. 0048 è il nome in codice che il gruppo si è dato per promuovere una serie di attività che va dalla prevenzione dei tumori all’aiuto che non fanno mancare nei confronti di chi sta affrontando il cammino della cura. Organizzano raccolte fondi attraverso sfilate di moda e si definiscono così: «Siamo donne che si sono conosciute durante le terapie oncologiche. Amiamo la vita, sorridiamo, piangiamo, cadiamo ma soprattutto ci rialziamo tutti i giorni. Il Cancro fa paura – è vero – ma la condivisione è la nostra forza».
Chi l’avrebbe mai detto
Alle 18 ospite di Radio Materia sarà Filippo D’Angelo, musicista ed ex speaker di Radio Lupo Solitario, artista e oggi anche documentarista. La musica è sempre stata il filo conduttore della sua vita. La sua storia dimostra che non serve cambiare vita per poter seguire le proprie passioni e lo dimostra ogni giorno alternando i turni in fabbrica a vere e proprie perle culturali.
