Le specie che invadono il nostro ambiente: a Ispra un incontro per conoscerle e contenerle

Il ricercatore del Centro Comune di Ricerca di Ispra Eugenio Gervasini spiegherà rischi per l’ambiente causati dalle specie aliene e cosa sta facendo la Commissione Europea per combatterle

Venerdì 17 ottobre, alle 17:30 l’Hotel Europa di Ispra ospiterà il secondo incontro di Paesaggio in rassegna, il festival dedicato al rapporto tra uomo e natura. Scopri tutto il programma

Eugenio Gervasini, ricercatore del Centro Comune di Ricerca di Ispra, discuterà di specie aliene e rischi per l’ambiente. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. «Molte – spiegano gli organizzatori – sono le specie invasive presenti sul nostro territorio, occupano e alterano molti habitat, creano problemi alla salute umana. Contenerle è un costo elevato per la società».

Impegnato direttamente nell’applicazione delle norme europee per limitare la diffusione delle specie invasive, Gervasini informerà i partecipanti sullo stato di avanzamento delle ricerche e sui dati raccolti, grazie anche l’impegno dei cittadini.

Il Sistema Europeo di Informazione sulle Specie Invasive (Easin) dell’Unione Europa, infatti, utilizza anche una applicazione per smartphone che permette a chiunque di segnalare la presenza di una specie invasiva. Si tratta di “Invasive Alien Species Europe“: un progetto basato sulla cosiddetta “citizen science”, al quale tutti possono collaborare anche nel tempo libero durante escursioni e passeggiate.