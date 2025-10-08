L’Orchestra Amadeus incanta Roma per il Giubileo 2025

Due serate all’insegna della grande musica classica, con un forte messaggio sociale e una platea internazionale, hanno illuminato Roma nei giorni scorsi grazie alla tournée dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus, in occasione delle celebrazioni del Giubileo 2025.

Tra Salieri e Mozart, la musica al servizio della cultura

Venerdì 3 ottobre, nella splendida Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, è andato in scena il concerto “Mozart e Salieri”, che ha registrato il tutto esaurito. Il programma ha proposto il Concerto in Sol maggiore Ang 656 di Antonio Salieri e la Trinitatis Messe K.167 di Wolfgang Amadeus Mozart, a duecento anni dalla morte del compositore italiano.

La serata era inserita nel progetto “Donna Sicura” promosso dal Soroptimist International d’Italia, rappresentato da Lucia Tamburrino, ed è stata sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’intervento del portavoce del ministro Valditara, Vincenzo Mannino, che ha sottolineato l’impegno per la valorizzazione del ruolo femminile nella società.

Villa Aurelia, concerto tra arte e internazionalità

Il giorno successivo, sabato 4 ottobre, il tour ha fatto tappa nella suggestiva Villa Aurelia, dove un programma interamente dedicato a Mozart e ai grandi classici ha conquistato una platea composta da pubblico internazionale, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione all’eccellenza dell’ensemble diretto dall’Accademia Amadeus.

L’incontro con Papa Leone XIV

In occasione della tournée romana, i musicisti di Amadeus e i loro accompagnatori hanno anche avuto la possibilità di incontrare Papa Leone XIV in udienza. Il pontefice ha ricordato ai presenti l’importanza di fare scelte di vita coerenti con i valori del bene comune, citando le parole del Vangelo di Matteo: «Nessuno può servire due padroni», e ribadendo come l’amore fraterno e la solidarietà siano più importanti di qualsiasi ricchezza materiale.

Riparte la stagione “Itinerari Musicali”

Archiviato il successo romano, l’Orchestra e Coro Amadeus torna protagonista sul territorio con la rassegna “Itinerari Musicali”, sostenuta da Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Fondazione Cariplo e numerosi enti locali. I prossimi appuntamenti:

Sabato 11 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo a Malnate

Venerdì 17 ottobre alle ore 20 con “Il Barbiere di Siviglia” al Teatro Gassman di Gallarate

Sabato 18 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore

Per prenotazioni e dettagli: www.ensembleamadeus.org