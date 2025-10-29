Luci a Masnago, una puntata per conoscere meglio Ike Iroegbu
Il nuovo acquisto della OJM raccontato da chi lo ha seguito da vicino negli ultimi anni. Spazio anche all'ospite: Paola Biancheri de "Il basket siamo noi". Appuntamento in diretta giovedì 30 dalle 14 su Radio Materia
C’è il nuovo acquisto della Openjobmetis, il playmaker Ike Iroegbu, al centro della quinta puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione dedicata alla Pallacanestro Varese che va in onda ogni giovedì alle 14 su Radio Materia e, a seguire, su tutti i canali podcast di VareseNews.
La puntata si intitola “Be like Ike”, un gioco di parole utilizzato dallo stesso Iroegbu per il proprio profilo Instagram e che si rifà a un vecchio spot con Michael Jordan (“Be like Mike”). I tre conduttori, Francesco Brezzi, Matteo Bettoni e Damiano Franzetti tracceranno un profilo del neo-biancorosso avvalendosi di alcune testimonianze raccolte tra gli addetti ai lavori in Spagna e a Treviso, le ultime tappe della carriera del giocatore. Il play – foto in alto – intanto è arrivato in città e si allenerà in vista della trasferta di Venezia.
Molto importante anche l’ultima parte della trasmissione, quella dedicata alla “Gente di Masnago”: ospite in studio sarà infatti Paola Biancheri, segretaria de “Il basket siamo noi”, il trust a cui aderiscono oltre 500 tifosi biancorossi. Paola racconterà il suo rapporto speciale con la pallacanestro e il palasport ma toccherà anche le tante iniziative e i tanti temi cari al trust, a partire dalla Varese School Cup che sta per iniziare la sua quarta stagione.
Come di consueto ci sarà infine spazio per analizzare le partite passate (Trento) e future (Venezia, Virtus) della Openjobmetis, per raccontare una storia speciale, per festeggiare un compleanno biancorosso e per qualche racconto del passato.
ASCOLTARE, COMUNICARE, RIPRENDERE
Ascoltare Radio Materia è facilissimo: basta andare sul sito ufficiale (CLICCATE QUI) o utilizzare una app di ascolto per le web radio come Radio Garden che è gratuita.
Comunicare con “Luci a Masnago” è altrettanto facile: basta mandare un messaggio (scritto o vocale) via WhatsApp al numero 353-4848857.
Riprendere le vecchie puntate è oltremodo facile: le trovate su Spreaker CLICCANDO QUI, ma ci sono anche sulle altre principali piattaforme di podcast. Mettete “mi piace” su quella che utilizzate di solito per essere avvisati di tutte le nuove uscite.
DAL PARQUET
Sugli stessi spazi di ascolto podcast trovate anche le puntate di “Dal Parquet”, l’altro podcast di VareseNews dedicato al basket, pubblicato dopo ogni partita dei biancorossi. Lo trovate nello spazio sottostante.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.