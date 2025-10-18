Maccagno, i bersaglieri hanno inaugirato il Campionato Europeo e la Coppa Italia di canottaggio a sedile fisso

È stata una serata di festa e accoglienza quella di venerdì 17 ottobre al Parco delle Feste di Maccagno, dove si è svolta la cena di benvenuto riservata agli atleti che partecipano al Campionato Europeo e alla Coppa Italia di canottaggio a sedile fisso. Link al video del concerto

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Maccagno e finanziata dalla Federazione, ha rappresentato il primo momento ufficiale della manifestazione, che in questi giorni porta sul Lago Maggiore squadre e sportivi provenienti da diverse nazioni.

A rendere ancora più solenne e suggestiva la serata è stata la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri “Angelo Vidoletti” di Vergiate, che ha accompagnato l’appuntamento con un’esibizione musicale in onore degli atleti.

Con questo evento inaugurale prende dunque il via una manifestazione che, oltre alle gare sportive, diventa anche occasione di incontro, scambio e promozione del territorio, capace di unire sport e cultura in un clima di condivisione internazionale.