Martinella del Broletto: riconoscimento a Bambi Lazzati

Domenica 19 ottobre, alle ore 17.00, si terrà la cerimonia di consegna della Martinella del Broletto, la più alta onorificenza della città di Varese. L’onorificenza verrà conferita a Bambi Lazzati in occasione della finale del Premio Chiara 2025.

La motivazione del riconoscimento

“Milanese di nascita e ferrarese per parte di madre, conosciuta da tutti come “Bambi”, soprannome affettuoso datole in famiglia, la Prof.ssa Lazzati è una figura di grande rilevanza nel panorama culturale varesino. Diplomata all’Accademia di Brera, ha insegnato disegno e storia dell’arte ed è da sempre una instancabile organizzatrice culturale. La sua carriera la vede collaborare con prestigiose istituzioni, tra cui Villa Panza, che ha diretto per alcuni anni. Il suo nome è indissolubilmente legato al Premio Chiara, di cui è la vera animatrice. Dal 1989, Bambi Lazzati ha portato a Varese e in provincia le più importanti personalità dell’arte e della cultura italiana, mantenendo viva la memoria dello scrittore luinese e conferendo al nostro territorio un prestigio nazionale e internazionale”.

Con il conferimento della Martinella del Broletto, l’amministrazione comunale intende riconoscere l’impegno costante, la passione e la dedizione con cui la Prof.ssa Lazzati ha contribuito alla promozione culturale e sociale del territorio varesino, apportando un prezioso contributo alla sua valorizzazione.

La Martinella del Broletto

La Martinella del Broletto è la più alta onorificenza della città di Varese, e nel corso degli anni è stata conferita a numerosi concittadini illustri, tra cui Gianfranco Castiglioni, Renzo Dionigi, Edoardo Bulgheroni, Salvatore Furia, Angelo Monti, Dino Meneghin e Francesca Angela Rovera.

Un’occasione speciale per celebrare il lavoro e l’impegno di Bambi Lazzati, una delle figure più significative per la cultura varesina.