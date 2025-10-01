Martinella del Broletto: riconoscimento a Bambi Lazzati
Il 19 ottobre alle ore 17.00 nella Sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese il conferimento della benemerenza civica
Domenica 19 ottobre, alle ore 17.00, si terrà la cerimonia di consegna della Martinella del Broletto, la più alta onorificenza della città di Varese. L’onorificenza verrà conferita a Bambi Lazzati in occasione della finale del Premio Chiara 2025.
La motivazione del riconoscimento
“Milanese di nascita e ferrarese per parte di madre, conosciuta da tutti come “Bambi”, soprannome affettuoso datole in famiglia, la Prof.ssa Lazzati è una figura di grande rilevanza nel panorama culturale varesino. Diplomata all’Accademia di Brera, ha insegnato disegno e storia dell’arte ed è da sempre una instancabile organizzatrice culturale. La sua carriera la vede collaborare con prestigiose istituzioni, tra cui Villa Panza, che ha diretto per alcuni anni. Il suo nome è indissolubilmente legato al Premio Chiara, di cui è la vera animatrice. Dal 1989, Bambi Lazzati ha portato a Varese e in provincia le più importanti personalità dell’arte e della cultura italiana, mantenendo viva la memoria dello scrittore luinese e conferendo al nostro territorio un prestigio nazionale e internazionale”.
Con il conferimento della Martinella del Broletto, l’amministrazione comunale intende riconoscere l’impegno costante, la passione e la dedizione con cui la Prof.ssa Lazzati ha contribuito alla promozione culturale e sociale del territorio varesino, apportando un prezioso contributo alla sua valorizzazione.
La Martinella del Broletto
La Martinella del Broletto è la più alta onorificenza della città di Varese, e nel corso degli anni è stata conferita a numerosi concittadini illustri, tra cui Gianfranco Castiglioni, Renzo Dionigi, Edoardo Bulgheroni, Salvatore Furia, Angelo Monti, Dino Meneghin e Francesca Angela Rovera.
Un’occasione speciale per celebrare il lavoro e l’impegno di Bambi Lazzati, una delle figure più significative per la cultura varesina.
