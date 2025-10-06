Mercoledì 8 ottobre interruzione sulle linee elettrica e idrica in due vie a Bodio Lomnago
A causa dell’interruzione della fornitura elettrica da parte del distributore, dalle 08 alle 15, si renderà necessaria la sospensione programmata dell’erogazione idrica
A causa di un’interruzione della fornitura elettrica da parte del distributore, mercoledì 08 ottobre dalle 08 alle 15, si renderà necessaria la sospensione programmata dell’erogazione idrica nel Comune di Bodio Lomnago . Tale sospensione comporterà l’interruzione idrica in via dei Castagni e via al Bacino.
A decorrere dall’orario indicato, potranno verificarsi interruzioni dell’erogazione dell’acqua, cali di pressione e possibile opalescenza dell’acqua che interesseranno progressivamente anche altre zone del Comune. Al termine delle attività potranno permanere alcuni fenomeni di intorbidimento dell’acqua; si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo.
Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate.
