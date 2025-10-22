Michele Giacomino è il nuovo Viceprefetto Vicario di Varese
Il nuovo Viceprefetto Vicario arriva da Sondrio e ha ricoperto incarichi anche a Milano, Brescia, Como, Lodi e Verbania, con una lunga esperienza in ambito giuridico e amministrativo
Si è ufficialmente insediato oggi, martedì 22 ottobre, presso la Prefettura di Varese il nuovo Viceprefetto Vicario, dottor Michele Giacomino. Torinese di origine, il dottor Giacomino vanta una lunga carriera prefettizia maturata in diverse sedi lombarde, culminata con incarichi da vicario nelle Prefetture di Lodi e Sondrio.
Un curriculum costruito tra esperienza e competenze giuridiche
Laureato in Giurisprudenza con specializzazione in “Giurista d’impresa”, il dottor Giacomino ha iniziato il proprio percorso presso la Prefettura di Como, dove ha ricoperto anche l’incarico di Vicecapo di Gabinetto. Nello stesso ufficio ha diretto varie aree funzionali di grande rilevanza, tra cui: il raccordo con gli enti locali e la gestione delle consultazioni elettorali; l’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali e contenzioso; i diritti civili, la cittadinanza, l’immigrazione e il diritto d’asilo.
Negli anni ha poi prestato servizio anche nelle Prefetture di Milano, Brescia, Verbania e, più recentemente, Lodi e Sondrio, ricoprendo proprio in queste ultime due sedi il ruolo di Viceprefetto Vicario.
Commissario in diversi enti locali
Nel corso della sua carriera, il dottor Giacomino ha svolto anche le funzioni di commissario prefettizio straordinario presso numerosi enti locali, un incarico che testimonia la fiducia riposta nelle sue competenze in situazioni di particolare delicatezza istituzionale.
Gli auguri del Prefetto Pasquariello
Ad accoglierlo a Varese è stato il Prefetto Salvatore Pasquariello, che ha espresso parole di stima nei confronti del nuovo Vicario: «Sono certo – ha dichiarato – che i nuovi e delicati incarichi saranno assolti con particolare dedizione, grazie anche al valido e costante supporto di tutto il personale della Prefettura».
