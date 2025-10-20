Mostra di pittura “Moldova forever”
Gli artisti moldavi Antonina e Vitalie Grișciuc presentano una nuova collezione di loro opere pittoriche, come sempre dedicate alla scoperta del paesaggio della Repubblica Moldova
“Moldova FOREVER” è il titolo della nuova mostra allestita dall’Associazione Italia-Moldova di Besozzo presso la Sala Nicolini di Varese. Gli artisti moldavi Antonina e Vitalie Grișciuc presentano una nuova collezione di loro opere pittoriche, come sempre dedicate alla scoperta del paesaggio della Repubblica Moldova, attraversando il suo ricco patrimonio rurale, i suoi villaggi caratteristici fino a descrivere la città capitale di Chișinău.
Un vero e proprio gesto d’amore per la propria terra che i pittori, esponenti di spicco del mondo artistico moldavo, propongono con particolare attenzione e sensibilità al pubblico italiano.
La mostra realizzata utilizzando tecniche diverse: olio su tela, acquarello, incisione e pittura a china, si sviluppa, infatti, su tre percorsi tematici che descrivono con dedizione e raffinatezza gli scorci più suggestivi del centro storico di Chișinău, l’autenticità dei villaggi moldavi e la poesia cromatica della natura moldava.
Antonina e Vitalie Grișciuc hanno alle spalle una lunga carriera artistica costellata da premi e riconoscimenti di fama nazionale. Le loro opere sono esposte nella collezione del Museo Nazionale d’Arte di Chișinău, presso il Museo di Arte Moderna di Baku (Azerbaidjan) e presso collezioni private di diversi Paesi (Romania, USA, Inghilterra, Canada, Ucraina, Russia, Turchia, Grecia, Germania, Francia, Italia, Georgia, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Irlanda, Israele, Tunisia, Giappone, Filippine, Svezia, Svizzera, Bielorussia, Polonia, Repubblica Ceca).
La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico dall’11 al 26 ottobre 2025, dal giovedì alla domenica nei seguenti orari:
giovedì e venerdì: dalle ore 15 alle 19
sabato e domenica: dalle ore 10 alle 19
