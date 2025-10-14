Musica e solidarietà nella Chiesa Vecchia di Laveno grazie al Satellite Medio Verbano Antiche Vele
Successo per il primo service con concerto d’organo promosso dal Satellite del LC Parabiago “Giuseppe Maggiolini”
Complice il bel tempo di questi giorni d’ottobre – quasi “prenotato” dai soci – si è svolto domenica alla Chiesa Vecchia di Laveno Mombello il primo service ufficiale del Satellite Medio Verbano Antiche Vele del Lions Club Parabiago “Giuseppe Maggiolini”.
L’evento, un concerto d’organo di altissimo livello, ha visto la partecipazione di un pubblico attento, appassionato e competente, che ha apprezzato le esecuzioni raffinate proposte in un contesto suggestivo e carico di storia.
A guidare il progetto, la presidente del Satellite Fernanda Ribolzi, che ha espresso grande soddisfazione sia per l’ottima riuscita della serata sia per l’importante raccolta fondi avviata a sostegno di iniziative benefiche.
Protagonista musicale della serata è stato il maestro Enrico Barbagli, che ha incantato i presenti con un programma dedicato a Bach, Mendelssohn e Vivaldi, eseguito con maestria sul prezioso organo settecentesco della chiesa.
A sorpresa, la serata ha regalato anche un fuori programma: il maestro Carlo Pettoletti ha proposto alcuni brani di musica sacra e ha condiviso con i presenti un appassionato racconto sulla storia dell’organo e delle origini della chiesa che lo ospita.
Tra il pubblico anche diverse autorità lionistiche, tra cui il GST Carlo Vergani e il Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco, che hanno voluto essere presenti per sostenere e valorizzare questa nuova realtà del mondo Lions, già attiva e apprezzata sul territorio.
