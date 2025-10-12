Musica e spiritualità nella chiesa di Loreto: a Varese tornano i “Concerti d’autunno”

Due appuntamenti con la grande musica classica nella chiesa di Loreto, in via Gasparotto. E’ questa la proposta della Comunità pastorale Maria Madre Immacolata di Varese, che invita la cittadinanza a partecipare ai Concerti d’autunno, in programma domenica 19 ottobre e domenica 9 novembre.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, vuole essere un’occasione di condivisione culturale, ma anche di ascolto e riflessione

Il primo concerto si terrà domenica 19 ottobre alle 17 e vedrà sul palco un quintetto di affermati musicisti: Fulvio Liviabella (violino), Igor Della Corte (viola), Roberto Mazzoni (violoncello) Andrea Scacchi (clarinetto) e Stefano Rapetti.

Il programma proporrà brani di Mozart, tra cui il celebre Quintetto con clarinetto K.581, oltre ad estratti dalle Quattro Stagioni di Vivaldi.

Il secondo appuntamento sarà invece domenica 9 novembre alle 16, con un concerto per violoncello e pianoforte. Sul palco si esibiranno Elisabetta Soresina (violoncello) e Alessandro Aletti (pianoforte)

I concerti, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgeranno presso la chiesa di via Gasparotto 134 a Varese.