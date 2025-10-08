Nuovi orari per il Casellario Giudiziale: a Varese apertura quattro giorni a settimana
Dal 13 ottobre il servizio sarà operativo dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12. Il provvedimento firmato dal procuratore Antonio Gustapane punta a migliorare l’organizzazione e ridurre le attese: “Grazie al prezioso lavoro dei volontari"
Dal 13 ottobre 2025 cambiano gli orari di apertura del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Varese. Come disposto dal Procuratore della Repubblica Antonio Gustapane, lo sportello sarà aperto al pubblico quattro giorni la settimana — martedì, mercoledì, giovedì e venerdì — dalle ore 10:00 alle 12:00.
La decisione ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al cittadino nonostante le difficoltà legate alla carenza di organico più volte sollevate.
Negli ultimi anni il Casellario (al piano terreno di Palazzo di Giustizia) era stato al centro di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini per le lunghe code e le attese all’ingresso del Tribunale, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza. Come ricordato in precedenza dal procuratore Gustapane, l’obiettivo è quello di “conciliare le esigenze dell’utenza con quelle organizzative dell’ufficio, assicurando un servizio puntuale e ordinato”.
Con la nuova articolazione settimanale, l’accesso sarà dunque garantito in quattro giornate consecutive, concentrando le attività nelle fasce orarie più richieste e permettendo una gestione più efficace del personale. In particolare «l’allungamento dell’apertura anche per la giornata di venerdì è stata possibile proprio grazie al grande e prezioso lavoro svolto dai volontari», ha sottolineato lo stesso procuratore della Repubblica.
Il Casellario Giudiziale è il servizio che consente ai cittadini di ottenere certificati relativi ai propri precedenti penali, civili o amministrativi, documento richiesto spesso per motivi di lavoro, concorsi pubblici o pratiche legali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.