Nuovi orari per il Casellario Giudiziale: a Varese apertura quattro giorni a settimana

Dal 13 ottobre 2025 cambiano gli orari di apertura del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Varese. Come disposto dal Procuratore della Repubblica Antonio Gustapane, lo sportello sarà aperto al pubblico quattro giorni la settimana — martedì, mercoledì, giovedì e venerdì — dalle ore 10:00 alle 12:00.

La decisione ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al cittadino nonostante le difficoltà legate alla carenza di organico più volte sollevate.

Negli ultimi anni il Casellario (al piano terreno di Palazzo di Giustizia) era stato al centro di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini per le lunghe code e le attese all’ingresso del Tribunale, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza. Come ricordato in precedenza dal procuratore Gustapane, l’obiettivo è quello di “conciliare le esigenze dell’utenza con quelle organizzative dell’ufficio, assicurando un servizio puntuale e ordinato”.

Con la nuova articolazione settimanale, l’accesso sarà dunque garantito in quattro giornate consecutive, concentrando le attività nelle fasce orarie più richieste e permettendo una gestione più efficace del personale. In particolare «l’allungamento dell’apertura anche per la giornata di venerdì è stata possibile proprio grazie al grande e prezioso lavoro svolto dai volontari», ha sottolineato lo stesso procuratore della Repubblica.

Il Casellario Giudiziale è il servizio che consente ai cittadini di ottenere certificati relativi ai propri precedenti penali, civili o amministrativi, documento richiesto spesso per motivi di lavoro, concorsi pubblici o pratiche legali.