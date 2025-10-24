Openjobmetis, Iroegbu è il prescelto per il dopo Moody

Ike Iroegbu sarà con ogni probabilità il nuovo playmaker della Openjobmetis Varese. Classe 1995, statunitense di nascita ma nazionale nigeriano, dovrebbe prendere il posto di Stefan Moody nella rosa della squadra biancorossa, dopo che l’americano ha deluso nelle prime uscite ufficiali della stagione. (Foto Facebook – ACB – Asociación Clubes Baloncesto)

Solo poche settimane fa Iroegbu ha festeggiato la conquista della Supercoppa Spagnola con il Valencia, squadra che milita in Eurolega e che gli aveva dato un contratto a termine per sopperire ad alcuni infortuni. Ora sembra essere lui la scelta per dare una svolta al ruolo di play nello scacchiere di coach Ioannis Kastritis: i costi sono importanti (a Valencia si parlava di circa 30mila dollari al mese: poco meno di 26 mila euro) ma a quanto pare le parti sono giunte a un accordo.

Quello di Iroegbu era stato uno dei primi nomi messi sul tavolo (leggi qui) nei giorni scorsi quando si era capito che il futuro di Moody nella Città Giardino avrebbe avuto le ore contate.

Iroebgu ha una lunga carriera alle spalle con diverse esperienze in Europa (Germania, Lituania, Israele, Francia e Spagna) ma anche in G League dove ha vestito la casacca dei Capital City Go-Go. Nel 2022-2023 ha giocato in Italia con Treviso, maglia che ha indossato 28 volte con un bottino di più di 16 punti di media.

